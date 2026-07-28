MAE, atenționare de călătorie în Japonia - risc de tsunami

MAE recomandă acordarea unei atenţii sporite în zonele de coastă din provinciile vizate
intenţionează să călătorească în Japonia asupra faptului că, pe fondul cutremurului cu intensitatea de 7,1 grade din 28 iulie 2026, cu epicentrul în oraşul Kumamoto (sudul insulei Kyushu), autorităţile nipone au emis un avertisment de tsunami pentru prefecturile Kumamoto, Fukuoka, Saga şi Nagasaki.
În acest context, MAE recomandă acordarea unei atenţii sporite în zonele de coastă din provinciile vizate şi respectarea indicaţiilor autorităţilor locale.
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Japonia: +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431, +81 (0)3 3479 0432, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.
Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +81 (0) 80 4461 4465.
MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://tokyo.mae.ro, https://www.mae.ro/, https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia 'Călătoreşte informat'