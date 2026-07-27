Marea grevă generală din Sănătate! Negocieri la Cotroceni

Sistemul sanitar din România se află în pragul unei greve generale, după ce sindicatele din Sănătate au anunțat că protestul programat pentru marți va afecta activitatea din aproape 500 de spitale. Înaintea declanșării acțiunii de protest, reprezentanții Sanitas au fost invitați la o rundă de negocieri la Palatul Cotroceni.
Discuții de ultim moment la Cotroceni
La ora 17:00 are loc o întâlnire extrem de importantă la Palatul Cotroceni.
Sindicaliștii de la Sanitas să merg la discuții. Conform surselor Realitatea PLUS, ei vor discuta cu Radu Burnete.
Acesta este consilierul pe probleme economice și este cel care a mediat în aceste zile discuțiile dintre partide pe această lege a salarizării.
Este o întâlnire care vine înainte de declanșarea grevei generale de mâine, în aproape 500 de spitale va fi oprită activitatea, vor fi asigurate doar urgențele.
În urmă cu câteva minute s-a terminat și o ședință a federației în care au pus la punct ultimele detalii și spuneau înainte de această ședință că se fac presiuni la nivel național asupra angajaților care vor intra în grevă, în așa fel încât să le fie desfăcute contractele de muncă începând de astăzi, deși greva începe de mâine.
Sindicatele au invocat și o decizie a Înaltei Curți care spune că această întrerupere a contractului de muncă se aplică în momentul în care angajatul aderă la greva generală și doar pe perioada grevei.