Actualitate· 1 min citire
Marii consumatori de energie ar putea fi deconectați. Scopul măsurii de urgență
Marii consumatori de energie ar putea fi deconectați. Scopul măsurii de urgență
Secretarul de stat, Cristian Bușoi, a spus că există proceduri legale pentru deconectare
Citește și
- 20:07Operațiune contra cronometru pe Dunăre. Ultimele două barje sunt scufundate pentru Cernavodă
- 18:32Adio, alerte de poliție pe Waze? Decizia luată de Curtea de Justiție a UE
- 17:31Cristi Chivu, victorie de senzație cu Juventus! Inter a câștigat derby-ul din Australia
- 16:40Zelenski, mesaj dur pentru Vučić la Belgrad: „Ucraina nu are timp pentru scepticism”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Tabu și pe Google News