Marile confederații sindicale cer retragerea Legii salarizării și reluarea reformei de la zero

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Cele cinci mari confederații sindicale din România cer retragerea de urgență a proiectului Legii salarizării în sectorul public. Sindicatele anunță că nu vor mai participa la nicio consultare privind actuala formă a proiectului și solicită ca reforma să fie reluată de la zero, după instalarea unui Guvern cu puteri depline, conform Realitatea PLUS.