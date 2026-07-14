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Mașină de 150.000 de euro, indisponibilizată în Vaslui. Polițiștii au făcut descoperirea după un control de rutină
Mașină de 150.000 de euro, indisponibilizată în Vaslui. Polițiștii au făcut descoperirea după un control de rutină
Polițiștii au făcut descoperirea după un control de rutină
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