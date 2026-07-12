Măsurile de austeritate amplifică tensiunile sociale. Grevă în sănătate și procese din partea pensionarilor

Revolta față de măsurile de austeritate impuse de Ilie Bolojan continuă! Angajații din sănătate pregătesc marea grevă generală în două săptămâni, pe motiv că scăderile salariale vor adânci criza personalului din spitale.
În aceste condiții presiunea e tot mai mare pe medici: în cele mai multe locuri din țară, inclusiv în Capitală, camerele de gardă sunt acoperite de un singur doctor, iar urgențele nu pot fi amânate. În paralel, pensionarii deschid procese împotriva lui Bolojan și cer restituirea contribuțiilor la sănătate, mai ales că ei le-au plătit deja cât au fost angajați.
Există în continuare foarte multe nemulțumiri în rândul oamenilor, în special legate de această nouă lege a salarizării. Angajații din sănătate anunță grevă de avertisment programată pentru data de 20 iulie, iar pe 28 amenință că vor intra în grevă generală.
Aceștia sunt nemulțumiți, în primul rând, de aceste măsuri de austeritate provenite de la Guvernul Ciolacu, prin care spun ei că li se reduc semnificativ atât sporurile, cât și salariile și se tem că prin aceste măsuri s-ar putea adânci problema lipsei personalului din spitalele românești, care, știm foarte bine, este deja foarte mare.
Practic, aceștia le cer guvernanților să renunțe la aceste măsuri și, mai ales, să fie capabili să reia un dialog real și corect. Mâine, sindicatele și confederațiile din țară din mai multe domenii cheie se vor întâlni pentru consultări cu Partidul Social Democrat la Palatul Parlamentului pentru a ajunge la un consens în ceea ce privește această lege a salarizării, adică pentru a găsi o formă finală care să convină ambelor părți.
În paralel, pensionarii militari sunt și ei revoltați și au deschis proces împotriva guvernului condus de Ciolacu, după ce a fost introdusă această contribuție la sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Aceștia spun că reținerea este una nelegală, cer anularea măsurilor și, mai ales, cer restituirea banilor care ar putea să fie opriți din pensii.
Așadar, da, ne putem aștepta și în continuare la noi revolte, mai ales că am traversat o perioadă marcată de proteste și blocaje în mai multe domenii cheie din țară.