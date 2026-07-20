Mbappe a câștigat Gheata de Aur a Campionatului Mondial

Rodri, Balonul de Aur din 2024, a fost desemnat cel mai bun jucător al Campionatului Mondial
Kylian Mbappe, căpitanul „cocoșilor galici”, cu 10 goluri marcate, a câștigat Gheata de Aur, acordată celui mai bun marcator al turneului.
Rodri (30 de ani), Balonul de Aur din 2024, a fost desemnat cel mai bun jucător al Campionatului Mondial. Mijlocașul lui Manchester City a condus naționala Spaniei către al doilea ei titlu mondial.
„Căpitanul Spaniei a primit premiul pentru cel mai bun jucător al turneului. A fost la cel mai bun nivel pe parcursul competiției și și-a adăugat numele listei stelare de jucători care au primit această distincție”, a notat FIFA.
Premiul de argint i-a fost acordat lui Lionel Messi, iar cel de bronz lui Kylian Mbappe.
„Suntem în al nouălea cer. Vreau doar să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a oferit. Acest grup este senzațional. Suntem bicampioni mondiali.
A fost cel mai dificil turneu din istoria Campionatelor Mondiale. Am învins o mare Argentină, cu Messi, cel mai bun jucător din istorie. Că i-am dominat total? Acesta este secretul selecționatei. Vom veni mereu după tine. În cele din urmă, Dumnezeu te răsplătește. Am fost curajoși”.
Ultimii doi ani au fost complicați pentru Rodri, scos din formă de accidentarea gravă suferită la genunchi, dar de câteva luni pare să fie revenit la cel mai înalt nivel.
Acum, el spune că „mi-ar plăcea ca noile generații să vadă că un jucător care atinge cerul, ajunge în iad, dar se poate întoarce. Un adevărat exercițiu de depășire a propriilor limite”, a declarat Rodri, după meci.