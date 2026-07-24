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Medicii decid astăzi dacă intră în grevă generală. Spitalele ar putea trata doar urgențele de marți
Medicii decid astăzi dacă intră în grevă generală. Spitalele ar putea trata doar urgențele de marți
Unitățile medicale vor funcționa în regim de avarie
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