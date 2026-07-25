Medicii, profesorii și fermierii, victimele măsurilor lui Bolojan. Vocea disperată a angajaților din domeniile cheie

Scris de Madalina Mihai Publicat: 25 iul. 2026, 08:32

Medici, profesori, fermieri, afaceriști. Sunt câteva dintre victimele măsurilor adoptate de guvernul Ilie Bolojan. Revolta a ajuns la cote maxime, iar mulți dintre angajați amenință cu proteste masive, dar și cu blocarea activității.

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