Mesaj șoc din Iran la adresa familiei Trump. Un videoclip propagandistic o vizează pe Melania și pe fiul ei
O agenție de presă apropiată regimului de la Teheran a distribuit un videoclip cu un conținut amenințător la adresa primei-doamne a Statelor Unite, Melania Trump, și a fiului acesteia, Barron Trump. Materialul, publicat pe platforma Telegram, a stârnit reacții după ce a inclus referiri explicite la posibile atacuri împotriva familiei prezidențiale.
Potrivit informațiilor apărute în presă, videoclipul a fost publicat de agenția Tasnim, cunoscută pentru apropierea sa de Gărzile Revoluției Islamice. Materialul conține imagini cu Melania Trump în timpul unor deplasări oficiale și în apropierea unor magazine de lux din New York, însoțite de comentarii care sugerează ipotetice modalități de atac.
Într-unul dintre pasajele prezentate este evocată inclusiv posibilitatea contaminării unor articole vestimentare cu o substanță neurotoxică, într-un scenariu descris în videoclip.
Mesaj și pentru Barron Trump
Spre finalul materialului apare și un mesaj adresat lui Barron Trump, în care este transmis avertismentul: „Acesta este doar începutul. Barron Trump, așteaptă-ne”.
Atât Melania Trump, cât și fiul președintelui american beneficiază permanent de protecția agenților Secret Service. Dispozitive de securitate sunt menținute și la reședințele utilizate de familia Trump, inclusiv Casa Albă, Mar-a-Lago, Trump Tower și complexul de golf din Bedminster.
Până în acest moment, nici biroul primei-doamne și nici Secret Service nu au făcut declarații oficiale cu privire la videoclipul distribuit de agenția iraniană.