Mesajul emoționant al lui Kylian Mbappe după Mondialul 2026. Gestul care a surprins lumea fotbalului
Considerată una dintre marile favorite la câștigarea Cupei Mondiale 2026, naționala Franței a încheiat competiția abia pe locul al patrulea, un rezultat sub așteptările suporterilor.
La câteva zile după finalul turneului, căpitanul „Les Bleus”, Kylian Mbappe, a ales să le transmită un mesaj special celor care au fost alături de echipă.
Mbappe a ales presa scrisă în locul rețelelor sociale
În locul unei conferințe de presă sau al unei postări pe platformele de socializare, atacantul francez a optat pentru o abordare neobișnuită. El a cumpărat spațiu publicitar în mai multe publicații importante din Franța, inclusiv în L'Équipe, unde a publicat o scrisoare deschisă adresată suporterilor.
Presa franceză a remarcat că alegerea nu a fost întâmplătoare. Prin această metodă, Mbappe și-a dorit ca mesajul să ajungă la un public cât mai larg, inclusiv la persoane care nu urmăresc în mod obișnuit fotbalul sau rețelele sociale.
Scrisoarea, intitulată simplu „Merci”, a fost însoțită de trei imagini simbolice: una din copilărie, în fața unui poster cu Thierry Henry, o fotografie în care aplaudă fanii în tricoul naționalei și un instantaneu alături de întregul lot al Franței prezent la Cupa Mondială.
Regrete pentru trofeul pierdut și mândrie pentru echipă
În debutul mesajului, Mbappe a recunoscut că ratarea titlului mondial reprezintă o mare dezamăgire, însă a subliniat că el și colegii săi au dat totul pe teren.
„A fost o lună plină de emoții, sacrificii și mândrie de a reprezenta Franța. Am trăit împreună o poveste extraordinară. Faptul că nu ne întoarcem acasă cu trofeul doare și va continua să doară. Sunt mândru de titlul de golgheter, dar l-aș fi schimbat fără ezitare pentru Cupa Mondială. Poate că finalul nu a fost cel pe care ni l-am dorit, însă suntem împăcați cu faptul că am oferit tot ce aveam mai bun”, a transmis căpitanul reprezentativei Franței.
Mulțumiri pentru suporteri și colegi
Atacantul le-a adresat mulțumiri coechipierilor, despre care spune că au avut un rol esențial în performanțele sale individuale, inclusiv în câștigarea titlului de golgheter al competiției.
Totodată, Mbappe a avut un mesaj special pentru fanii care au urmărit echipa indiferent de fusul orar sau de distanță, fie din tribune, fie din fața televizoarelor.
„Ați fost alături de noi până târziu în noapte, în case, în baruri sau pe stadioane, iar sprijinul vostru nu a lipsit nici în cele mai dificile momente. Această poveste nu a fost scrisă doar de jucătorii aflați pe teren, ci și de milioanele de suporteri care au crezut în noi”, a transmis fotbalistul.
Omagiu pentru Didier Deschamps
În încheiere, Mbappe i-a mulțumit selecționerului Didier Deschamps, care și-a încheiat mandatul după Cupa Mondială, dar și întregului staff al echipei naționale, de la preparatori fizici și fizioterapeuți până la personalul logistic.
Starul francez a subliniat că fotbalul rămâne un sport capabil să unească milioane de oameni și le-a transmis fanilor că aventura naționalei este departe de a se fi încheiat.
„Această Cupă Mondială s-a terminat, însă drumul nostru merge mai departe. Vor veni alte meciuri și alte provocări, iar pasiunea care ne unește va rămâne aceeași. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul oferit”, a încheiat Kylian Mbappe în scrisoarea sa deschisă.