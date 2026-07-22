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Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel

Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel

Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel

Scris de Madalina Mihai Publicat: 22 iul. 2026, 11:54

Toate răspunsurile, fără menajamente și fără filtre!

Sorin Grindeanu vine în direct, în platou, de la 20 si 55 de minute! Ce plan secret au cu adevărat Ilie Bolojan și USR, cum vor să rămână conectați la putere?

Șeful PSD spune adevărul crunt și despre economie: Cât de gravă este, în realitate, situația țării și cum au fost puse pe butuci ultimele resurse din cauza măsurilor promovate de Bolojan?

Ce au ascuns în noua lege a salarizării! Demontăm și miza înarmării: Cine ne îndatorează țara pe generații întregi sub pretextul achizițiilor militare și cine încasează comisioanele?

Toate răspunsurile, fără menajamente și fără filtre! Sorin Grindeanu răspunde la cele mai grele întrebări puse de Anca Alexandrescu de la 20:55.

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