Mihaela Rădulescu a încasat o nouă lovitură de la părinții lui Felix fix la un an de la moartea acestuia

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au avut o relație frumoasă vreme de 12 ani.
Mihaela Rădulescu a încasat o nouă lovitură de la părinții lui Felix Baumgartner fix la un an de la moartea acestuia. Vedeta povestește că a fost ștearsă de pe pagina de Wikipedia a sportivului.
Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au avut o relație frumoasă vreme de 12 ani. După moartea sportivului, viața vedetei s-a transformat într-un coșmar din cauza familiei bărbatului pe care l-a iubit atât de mult. De data aceasta, noua lovitură pe care fosta prezentatoare din România a primit-o de la foștii socri a fost chiar în ziua în care cu toții trebuiau să-i aducă un omagiu sportivului.
Vedeta povestește că exact la un an de la moartea lui Felix, un fost angajat Red Bull, M.H., a preluat conturile de Instagram și Facebook ale lui Felix, la cererea familiei. În aceeași zi, pagina sportivului de Wikipedia a fost editată, iar singura secțiune eliminată a fost „Viața personală”.
”Exact la aniversarea de 1 an de la moartea lui Felix, pe 17 iulie 2026, un fost angajat Red Bull, M.H., a preluat administrarea conturilor de social media ale lui Felix, Instagram și Facebook, la cererea familiei, ceea ce este un gest frumos. A lucrat ani de zile la Red Bull Media House, așa că presupun că și-a păstrat respectul pentru Felix.
Partea interesantă este că, exact în aceeași zi, când toți cei care l-au cunoscut pe Felix ar fi trebuit să îi aducă un omagiu, pagina lui de Wikipedia a fost și ea modificată, iar singura secțiune ștearsă a fost… Viața personală. Adică ultimii 12 ani din viața lui Felix, mai exact… eu. Am fost ștearsă complet din existența lui, ca și cum fie aș fi făcut ceva greșit, fie… cineva chiar nu vrea ca lumea să știe că Felix, un bărbat adult, a fost nebunește îndrăgostit și a avut cea mai lungă și cea mai frumoasă relație din viața lui cu… mine, fata din România.
Ei bine, @wikipedia, ce pot să spun? Se întâmplă lucruri ciudate cu paginile voastre…
„That was not a shared life” pare acum să fie un adevărat proiect în desfășurare, susținut de mai multe forțe care acționează împreună. Lui Felix nu i se permite să aibă viața personală pe care și-a ales-o, femeia pe care a iubit-o din toată inima, ci o altă versiune, modificată astfel încât să servească intereselor actuale.
Se pare că chiar le este teamă de mine… Credeți că vor încerca să-mi șteargă și paginile de pe rețelele sociale? Sau sutele de articole din presă despre relația noastră? Sau miile de fotografii și videoclipuri cu noi, din toate colțurile lumii sau… pur și simplu de acasă, luând micul dejun?
Cine credeți că încearcă să mă șteargă și de ce?
Îmi pare atât de rău, Felix…”, a scris vedeta pe Instagra.
Fosta prezentatoare tv a publicat și două capturi din pagina de editare Wikipedia. Prima arată că stergerea secțiunii privind viața personală a sportivului a fost stearsă pe 17 iulie, la ora 19:54, iar în a doua captură apare exact partea care a fost ștearsă.
Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, în timpul unui zbor cu parapanta în Italia. La un an de la tragedie, Mihaela s-a întors în Italia, în locul în care partenerul ei și-a pierdut viața, pentru a înfrunta durerea pe care, după cum mărturisește, nu a avut puterea să o trăiască pe deplin imediat după tragedie.
Sursa:
Tabu.RO