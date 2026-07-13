Mihai Bendeac, un nou atac la adresa lui Dan Negru

Replica actorului readuce în atenție conflictul dintre cei doi, izbucnit în urma controversatului spectacol de teatru „Proorocul Ilie”.
Mihai Bendeac a făcut o nouă declarație despre Dan Negru. Replica actorului readuce în atenție conflictul dintre cei doi, izbucnit în urma controversatului spectacol de teatru „Proorocul Ilie”.
Invitat în cadrul unui podcast, actorul a făcut o declarație ironică la adresa prezentatorului TV, readucând în atenție disputa izbucnită anul trecut, în contextul controverselor generate de spectacolul „Proorocul Ilie”.
În timpul podcastului, Mihai Bendeac a fost provocat să vorbească despre Dan Negru. Actorul a evitat un comentariu amplu, dar răspunsul său a atras imediat atenția.
„Nu vreau să comentez! Eu nu am ascuțit nicio sabie, căci nu am nevoie de sabie ca să-l înving”, a spus Bendeac.
Dan Negru a criticat atunci piesa de teatru, apreciind că imaginile apărute în spațiul public sunt ofensatoare la adresa religiei.
„Statul nu ar trebui să-i învrăjbească pe oameni! Dar o face! N-am văzut piesa de teatru de la TNB, cea în care religia este batjocorită; de asta NU postez NICIO părere despre piesa de teatru! Am văzut însă scandalul de după! Am văzut imagini cu actori dansând lasciv, pe cruce. Treaba lor… Treaba statului însă e să nu finanțeze vrajba!”, a comentat atunci Dan Negru.
Ulterior, prezentatorul și-a continuat criticile la adresa modului în care a fost finanțat spectacolul.
„Cei care au aprobat finanțarea spectacolului știau că piesa va dezbina, că va provoca zâzanie. Și, totuși, au alocat banii. Nu cred că a fost intenționat. Sunt doar proști!”, a spus atunci Dan Negru.
Reacția lui Mihai Bendeac a apărut la scurt timp, transmițându-i un mesaj public prezentatorului TV.
„Domnu Dănuț, de ceva vreme, cu «nevinovatele» lui pilde «cultural-educationalo-istorice», își devoalează noua lui veche pasiune: Mama Rusie. Însă un om cultivat precum dumnealui ar trebui să cunoască măcar vag istoria artelor. Astfel ar înțelege că libertatea este esența tuturor valorilor”, a scris actorul.
Acesta a explicat și semnificașția uneia dintre scenele care au generat cele mai multe reacții.
„Actrița care se freacă de cruce îi interpretează pe cei ca… nu dau nume. Nu este un atac la ortodoxie. Nu este un atac la credință. Este un atac la cei care se folosesc de asta, care înțeleg prin asta să semene ură, lipsă de înțelegere, distrugere”.
Sursa:
Tabu.RO