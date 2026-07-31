Mihai Stoica a răbufnit după eliminarea FCSB: „N-am văzut asemenea greșeli în 190 de meciuri europene”
Mihai Stoica a avut o reacție extrem de dură după eliminarea FCSB din UEFA Conference League, în urma eșecului usturător cu Auda. Oficialul clubului a pus rezultatul pe seama greșelilor individuale și a declarat că nu a mai văzut asemenea erori în întreaga sa experiență din cupele europene.
FCSB a părăsit competiția după ce a pierdut ambele manșe ale dublei cu formația din Letonia, scor general 3-7, iar MM Stoica consideră că echipa s-a învins singură.
„La golul doi s-a încheiat ecuația calificării. Joao Paulo, nu îmi dau seama cum s-a blocat în modul ăsta. La fel și Târnovanu. Greșelile astea au fost mai grave decât cele din tur. A fost o combinație de greșeli. Normal că nu am avut nici arbitraj corect, nici șansă.
Credeți-mă, am mania asta să contabilizez. A fost meciul cu numărul 190 în cupele europene pentru mine. Niciodată nu au făcut jucătorii greșeli atât de mari cum s-au făcut acum”, a declarat oficialul FCSB.
Mihai Stoica a sărit și în apărarea antrenorului Marius Baciu, despre care spune că nu poate fi considerat responsabil pentru gafele din teren.
„Baciu cu ce e vinovat? Tot ce s-a pregătit s-a pregătit bine. Nu poți să faci asemenea greșeli. Bîrligea a avut cinci ocazii singur cu portarul. Înainte dădea gol fără să aibă ocazii atât de clare. Nu cred că staff-ul e vinovat”, a afirmat acesta.
În final, oficialul roș-albaștrilor și-a exprimat frustrarea față de prestația echipei și a avut una dintre cele mai dure reacții din ultimii ani.
„Sunt nemulţumit că ne-au dezavantajat arbitri, sunt foarte nemulţumit şi îmi vine să strig la cer pentru că n-am văzut erori individuale în halul ăsta. Nu se pot antrena greşelile astea. Ne scotea şi echipa a doua lui Auda. Ne băteau şi copiii de mingi. La ce greşeli am făcut. Incredibil”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.