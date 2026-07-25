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Mii de cazuri de rujeolă, după scăderea ratei de vaccinare

Mii de cazuri de rujeolă, după scăderea ratei de vaccinare

Mii de cazuri de rujeolă, după scăderea ratei de vaccinare

Scris de Madalina Mihai Publicat: 25 iul. 2026, 16:42

Rujeola se răspândește din nou în Statele Unite. Numărul cazurilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani, cu peste 2.300 de îmbolnăviri raportate anul acesta.

Rujeola se răspândește din nou în Statele Unite. Numărul cazurilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani, cu peste 2.300 de îmbolnăviri raportate anul acesta.

Rujeola, la cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani

Specialiștii spun că explozia de cazuri are legătură cu scăderea vaccinării și cu faptul că tot mai mulți oameni care aleg să nu se imunizeze.

Boala a ajuns în aproape toate zonele țării, iar SUA riscă să piardă statutul de țară care a eliminat rujeola.

Pentru oprirea răspândirii virusului, experții spun că este nevoie ca aproximativ 95% din populație să fie vaccinată.

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