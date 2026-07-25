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Mii de cazuri de rujeolă, după scăderea ratei de vaccinare
Mii de cazuri de rujeolă, după scăderea ratei de vaccinare
Rujeola se răspândește din nou în Statele Unite. Numărul cazurilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani, cu peste 2.300 de îmbolnăviri raportate anul acesta.
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