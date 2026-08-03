Ministerul Energiei se întâlnește luni cu marii consumatori industriali pentru reducerea voluntară a consumului de electricitate în orele de vârf

Ministerul Energiei se întâlnește luni, 3 august, de la ora 12:00, cu reprezentanții marilor consumatori industriali, pentru a discuta reducerea voluntară a consumului de electricitate în orele de vârf. Companiilor li se va cere să mute, acolo unde este posibil, o parte din activitate în intervalele în care cererea este mai mică.
Reuniunea se va desfășura online și va include un număr important de firme selectate dintre consumatorii semnificativi de energie, cu un consum de peste 50.000 de megawați-oră. Autoritățile vor să afle în ce măsură acestea își pot reorganiza producția și fluxurile industriale, astfel încât să evite supraaglomerarea rețelei în orele de seară.
Producția internă a scăzut
Discuțiile au loc în timp ce România se află în stare de alertă energetică pentru 30 de zile. Măsura a fost luată după scăderea producției de electricitate, pe fondul secetei și al debitului extrem de redus al Dunării. În același timp, posibilitățile de import sunt limitate de consumul ridicat din țările vecine. În aceste condiții, autoritățile încearcă să reducă presiunea asupra Sistemului Energetic Național și să evite eventualele deconectări.
Ministerul Energiei pregătește un program voluntar controlat, prin care companiile care au această posibilitate să își mute producția în afara orelor de vârf sau să reducă temporar consumul. Măsura ar urma să ajute la păstrarea echilibrului în sistem și la asigurarea alimentării cu electricitate a populației.
Principalii consumatori industriali au fost deja anunțați în legătură cu posibilitatea reducerii voluntare a consumului. În cadrul întâlnirii de luni vor fi analizate variantele de planificare a acestor reduceri, în funcție de activitatea și posibilitățile fiecărei companii.