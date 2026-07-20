Ministrul demontează pas cu pas legea „scandalizării”. Florin Manole: „Sănătatea e un domeniu vital și la propriu și la figurat”
Ministrul demontează pas cu pas legea „scandalizării”. Florin Manole: „Sănătatea e un domeniu vital și la propriu și la figurat”
Florin Manole: „Este normal ca proiectul să fie îmbunătățit”
Ministrul Florin Manole a oferit, în platou, la Realitatea PLUS, noi explicații privind proiectul noii legi a salarizării, răspunzând criticilor venite din partea sindicatelor și a angajaților din sistemul public. Oficialul susține că nemulțumirile sunt firești într-o etapă de consultare și afirmă că documentul este încă deschis modificărilor, astfel încât forma finală să răspundă cât mai bine nevoilor din fiecare domeniu.
Florin Manole: „Este normal ca proiectul să fie îmbunătățit”
„Ce miră cel mai mult e că după consultări cu sindicatele și cu ministerele, nemulțumirile par să crească nu doar să scadă pentru că oricine știe că un act normativ de orice fel, cu atât mai mult unul atât de complex, poate nu e făcut perfect încă de la început. Dar te întâlnești cu sindicatele cu practicienii și îl îmbunătățești. O să vă dau un exemplu.
Cea mai dificilă anexă, cel mai dificil de făcut dintre anexe este anexa pe sănătate.
Pentru că acolo ai foarte multe sporuri, ai un hățiș pe care doar un specialist îl poate înțelege, cum e cu gărzile, cum e cu lucrul noaptea, cum este cu specializarea X, Y, Z, care e diferența de complexitate între unul și altul. Că nu sunt medicii la fel din punct de vedere al pregătirii, al activității și așa mai departe.
Ei bine, dacă te întâlnești însă cu Ministerul Sănătății și cu sindicatele din sănătate, pleci de la o formulă imperfectă, bună, rea, cum o fi ea. Sigur, oamenii aceia la masă găsesc soluții să îmbunătățești orice act normativ, mai ales când ai o sumă disponibilă în plus, față de ce ai în plată astăzi. Pentru că astăzi în plată, avem un estimat 166 de miliarde la sfârșitul anului, probabil, pe toată familia bugetară.
Și pentru anul următor avem în legea bugetului votată deja în martie sau când s-a votat, 174, deci minim 8 miliarde în plus pe care să-i distribuim cum se poate, de la educație la sănătate, ordine publică, cultură și așa mai departe.
Cu bani în plus, cu sindicatele la masă, să faci totuși un proiect care să scadă veniturile unora dintre oameni, este într-adevăr o problemă.
Chiar dacă ai acea formulare din lege care-ți spune că niciun venit în plată nu scade, apropo, formulare dintr-un articol care a fost îmbunătățit cu ajutorul Ministerului Justiției în ultima lună, iată că se poate să se... Vă spun sincer, chiar încercăm să fim echilibrați. Vedem unde e mai bine. Pe anumite formule juridice, pe anumite articole, e mai bine.
Partea de venituri însă e mai problematică, ori oamenii tocmai acolo se uită în primul rând, oamenii care lucrează în educație, în sănătate, în apărare, se uită la venituri pentru că totuși venim după o perioadă dificilă, cu o inflație mare, puterea de cumpărare a scăzut, iar oamenii ăștia au facturi de plătit, au copii de crescut și nu fac o muncă inutilă pentru societate, fac o muncă chiar foarte importantă, mai ales că astăzi am avut sănătatea în grevă. Sănătatea e un domeniu vital și la propriu și la figurat.”, a declarat ministrul Florin Manole, exclusiv la Realitatea PLUS.
Florin Manole: „Această lege a avut peste 200 de modificări doar la anexa sănătate și asistență socială”
„Se poate calcula din multe puncte de vedere. Și din punctul ăsta de vedere se poate face o evaluare. Se poate face o evaluare și din punct de vedere al faptului că, tradițional, domeniile cu impact social erau mai aproape de noi, cei de la PSD.
Dar pentru noi acum nu că nu contează, contează toate lucrurile astea. Dar prioritar este să încercăm să facem o lege bună, pentru că toate partidele politice cred că-și doresc o lege a salarizării bune. Toate. Toate și spun și cred că, în consultare cu sindicatele, poți să faci asta.
Noi am și făcut în acest weekend, am stat de la opt jumătate până la cinci după-amiază, de la opt dimineața până la cinci după-amiază, am stat cu toate sindicatele. Vă spun, oamenii ăștia sunt foarte pregătiți. Sanitas-ul are grile alternative. Adică îți dă mură în gură: dom'le, uite așa trebuie să arate. Și cu o prudență raportată la buget, pe care ți-o poți da seama din faptul că au făcut niște zecimale acolo.
Adică n-au pus sume rotunde, să rotunjim în sus, să prăbușim cheltuiala la buget. Nu. Dar în același timp, gândiți-vă, vă dau un exemplu care e foarte, foarte important.
Asistentul medical cu post liceal. Ăsta este, cum să zic, linia întâi. Ăștia sunt oamenii cu care noi, cei care mergem la spitale și în policlinici, ne întâlnim prima oară și stăm în contact cu ei cel mai mult. Ați văzut cum vine medicul pe salon, te vede, îți prescrie ceva, dar seara asistentul medical e bază. Când ai probleme, la asistentul medical strigi. Ei bine, acolo am avea nevoie de niște creșteri. Nu numai că nu sunt creșteri, sunt scăderi.
Chiar dacă rămâne valoarea aia tranzitorie și zici, dom'le, n-o să pierzi la salariu. Sigur, dar dacă în următorii doi-trei ani, după ce am avut inflație 7-8-10%, dacă în următorii doi-trei ani omul ăla rămâne blocat cu venitul, este de fapt o scădere a puterii de cumpărare care e cea mai importantă.
Există un draft de lege încă din 2024 și când spun draft de lege, mă refer la ierarhizarea funcțiilor, adică știi că rectorul și profesorul de liceu și la bază e portarul de la facultate, ca să zic așa. Știm că în vârf este, nu știu, secretarul general de instituție și la bază este debutantul.
Era extrem de importantă echilibrarea asta. De ce? Pentru că avem o lege din 2017 făcută de Olguța Vasilescu, care este evaluată de toate entitățile, și internaționale și naționale, și sindicate și Banca Mondială, ca fiind bună. Doar că această lege a avut peste 200 de modificări doar la anexa sănătate și asistență socială. Astea au dus la dezechilibrele între familii ocupaționale. Adică medicul rezident și profesorul debutant, ca să vă dau un exemplu, trebuiau să fie echivalenți. Nu mai erau, și nu mai sunt astăzi în concret. Motiv pentru care se impune intervenția pe lege. Deci este clar că trebuie schimbat pentru echitate”, a completat Florin Manole.
Florin Manole: „Noi vrem ca legea asta să treacă, dar nu în orice formă”
„Doar că această schimbare trebuie să aducă mulțumire, trebuie să aducă echitate, nu să crească nemulțumirile.
Că altfel nu e o lege care corectează, e o lege care mai mult strică. Și de asta am și spus noi. Noi vrem ca legea asta să treacă, dar nu în orice formă. Pentru că eu cred că orice om așteaptă ca parlamentarii, nu numai din România, de oriunde, să voteze legi bune, nu legi proaste.
Deci dacă legea va fi bună, dacă domnul Pîslaru, Ministerul Muncii, Ministerul de Finanțe se vor așeza la masă cu sindicatele în mod constructiv, nu doar ca să îi ascultăm, dar facem tot ca noi, dacă se vor așeza la masă în felul ăsta, dacă legea va fi îmbunătățită, atunci da, cu mare plăcere trebuie să o votăm.
Sindicatele spun asta.
Haideți să le luăm pe rând. În primul rând urgență. Da. E adevărat că este o urgență. Doar că dacă e adevărat că e o urgență, trebuie să ne manifestăm ca atare. Și asta cum se traduce în activitatea domnului Pîslaru? În mod public. Acum cinci zile a avut loc o consultare cu cei din probațiune, de exemplu. Caz concret. Anunțat public și cu cei din Justiție, anunțat public de Ministerul Muncii pe pagina de Facebook. Anterioara întâlnire de consultare a fost cu o lună înainte. Păi așa urgență? Ne consultăm din lună în lună?
Dacă e o urgență, vă spun eu cum se tratează o urgență. Am avut ședință la Cotroceni vinerea după-amiază. Tot vinerea după-amiază pentru că știam că luni este greva de avertisment anunțată de cadrele medicale. Ne-am întâlnit cu Sanitas-ul la Parlament, noi cei de la Partidul Social Democrat, sâmbătă și duminică ne-am întâlnit cu toate celelalte sindicate din toate celelalte domeniile. Asta înseamnă urgență. Zece ore pe zi în weekend, că într-adevăr trebuie să ne grăbim.
Aveam legea pusă pe masă vineri, ne-am întâlnit pe fiecare familie ocupațională, sănătate și așa mai departe, am comparat prima variantă pusă în transparență în mai...Nu, cea pe care a pus-o domnul Pîslaru prima oară, în mai, acum vineri și...
A pus în transparență o lege? Da. Dar n-a trimis-o la Parlament. O lege despre care ne-a spus că are un impact bugetar de opt miliarde. Bun, apropo de bani, că ați întrebat de bani...
Cu niște modificări, da. Modificări esențiale. Esențiale, dar nu vreau să spun asta ca o acuză. Până la urmă era doar o constatare.
Vă dau un exemplu unde a greșit. Pentru că a pus-o în transparență atunci, deși i-am zis, trebuie păstrat sporul de dirigenție.
Pentru că sunt peste 100.000 de profesori care au acest beneficiu în urma muncii lor. Dacă nu păstrăm sporul de dirigenție, care are un cuantum destul de important, poate să ajungă și la 1.000-1.100 de lei, atunci o să ai nemulțumirea coloanei vertebrale a sistemului preuniversitar și legea nu va mai fi acceptabilă pentru domeniul educației. Ni s-a spus nu.
După o săptămână s-a întâlnit cu sindicatele, a ajuns la aceeași concluzie că da, trebuie pus sporul de dirigenție, le-a promis că pune sporul de dirigenție și l-a pus la 400 de lei. Da, dar diferența între 1.000 de lei și 400 de lei este mare.”, a declarat ministrul Florin Manole.
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