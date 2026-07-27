Ministrul finanțelor: „Există risc de penurie de carburanți!”

Ministrul Finanțelor a anunțat risc de penurie de carburanți. Prin urmare, Comisia de Buget a Senatului a dat undă verde propunerii legislative prin care se declară situație de criză pe piața carburanților și se introduc măsuri anti-speculă și de blocare a unei creșteri accelerate a prețului litrului de benzină și motorină în benzinării.
Soluția analizată de Guvern presupune introducerea unei accize dinamice, care ar putea varia între 5% și 25%, în funcție de evoluția pieței și a cotațiilor internaționale, în locul unei reduceri temporare a TVA la carburanți.
Măsuri excepționale de limitare a prețurilor carburanților
„Venim cu un mecanism de acciză dinamică, o reducere a accizei graduală între 5 și 25%, care să opereze în funcție de condițiile de piață.
Presiunea este foarte mare și există un risc de penurie și în această situație, adică trebuie să luăm în calcul că introducerea unei plafonări...trebuie să se ia în calcul și potențialul unei penurii.
Dar în forma actuală, cu amendamentele pe care le propunem astăzi, varianta este mult mai adaptată condițiilor de piață.
Reducerea la acciză în prima treaptă, așa cum este ea operată prin amendamente, este de 10%, asta înseamnă că o să avem o reducere din momentul promulgării legii de 10%, care va fi operabilă imediat.”, a zis Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.