Miron Mitrea, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan după incidentele cu drone:”Vrem să vedem ce le spui rușilor”

Miron Mitrea, analist politic și fost ministru al Transporturilor, a lansat duminică, în direct la Realitatea PLUS, un atac dur la adresa Guvernului și a lui Ilie Bolojan, în urma incidentelor provocate de dronele rusești. Acesta a susținut că autoritățile române au reacționat prea târziu și a acuzat lipsa unei poziții ferme față de Moscova.
”Trebuia pornit motorul”
”Cine să-l cheme? Nu îmi mie îmi e foarte clar. Doamna Țoiu, habar nu am unde este doamna ministru de Externe, n-am mai văzut-o de ceva vreme, iar Miruță e la turci, e la turci în concediu, asta mi se pare. Dar, mă rog, sigur, este un guvern interimar format din PNL-iști, useriști și useriști, ce să te aștepți de la ei?
Pentru că modul firesc după un asemenea moment, lăsând gluma la o parte, în maxim 10 minute trebuia chemat ambasadorul Rusiei, trebuia un protest oficial făcut de președintele României către președintele Rusiei, trebuia o poziție oficială a prim-ministrului de Externe către ministrul de Externe al Rusiei, o poziție oficială a ministrului Apărării către ministrul Apărării al Rusiei, trebuia pornit motorul”, a declarat Miron Mitrea.
”Bolojan iese și îi laudă pe piloți”
Analistul politic este de părere că autoritățile sunt timide în ceea ce privește condamnarea încălcărilor spațiului aerian românesc de către ruși.
”Noi avem senzația, eu am senzația că suntem timizi. Altceva decât acești useriști sau liberaliști care conduc țara nu-s capabili decât să-i acuze pe alții, cei care nu sunt cu ei, că sunt pro-ruși, dar ei se comportă cu rușii de parcă ar avea, ar fi cristaluri pe care nu știu cum să le pună pe masă să nu le spargă.
Bolojan iese și îi laudă pe piloți. Nu vrem să îi lauzi pe piloți, vrem să vedem ce le spui ruților, de piloții români suntem mândri cu toții”, a mai spus fostul ministru.