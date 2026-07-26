Miruță, despre dronele doborâte: „La câteva sute de metri de graniță miroase a praf de pușcă și se moare”

Scris de Madalina Mihai Publicat: 26 iul. 2026, 21:18

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică, că România resimte tot mai des efectele indirecte ale războiului din Ucraina, în contextul incidentelor cu drone care au pătruns în spațiul aerian național. Miruță a afirmat că autoritățile analizează fragmentele recuperate după doborârea aparatelor pentru a le stabili cu certitudine proveniența.

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