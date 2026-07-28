Miruță explică de ce Armata Română a început să doboare dronele care pătrund în spațiul aerian

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că doborârea dronelor care pătrund în spațiul aerian al României este rezultatul unor măsuri concrete de modernizare și reorganizare a capacităților Armatei Române. Oficialul afirmă că succesul acestor intervenții nu este întâmplător, ci reprezintă efectul unor investiții și analize desfășurate în ultimele luni.
Radu Miruță: Doborârea dronelor este rezultatul unor măsuri adoptate la MApN
În cadrul unei conferințe de presă susținute marți, ministrul interimar al Apărării a fost întrebat despre măsurile luate pentru combaterea dronelor care pătrund pe teritoriul României.
Radu Miruță a declarat că recentele interceptări demonstrează că Armata Română și-a îmbunătățit capacitatea de reacție, respingând ideea că aceste rezultate ar fi fost întâmplătoare.
„Faptul că au început să fie doborâte drone nu este doar pentru că într-o zi a venit vineri, ci pentru că la Ministerul Apărării au fost îmbunătățite niște măsuri care au dus la această situație”, a afirmat ministrul.
Modernizarea echipamentelor și reorganizarea capabilităților
Șeful interimar al Ministerului Apărării a explicat că, din motive de securitate, nu poate oferi detalii tehnice despre măsurile implementate, însă a precizat că instituția a desfășurat un amplu proces de modernizare și reconfigurare a unor sisteme militare.
Potrivit acestuia, au fost adaptate anumite capabilități existente, inclusiv ale avioanelor de vânătoare, pentru a crește eficiența în interceptarea dronelor.
De asemenea, specialiștii MApN au analizat permanent resturile dronelor recuperate pentru a înțelege caracteristicile acestora, inclusiv semnătura termică a motoarelor, informații considerate importante pentru îmbunătățirea sistemelor de interceptare.
Ce a transmis Radu Miruță?
Radu Miruță a anunțat că România a transmis Alianței Nord-Atlantice o listă cu echipamente și sisteme considerate necesare pentru întărirea apărării împotriva dronelor.
Potrivit ministrului, solicitarea a fost aprobată, iar autoritățile române au reușit între timp să semneze contracte pentru achiziționarea unor capabilități antidronă.
Aceste sisteme urmează să fie amplasate în zonele considerate vulnerabile, inclusiv în apropierea graniței cu Ucraina, contribuind atât la securitatea României, cât și la protejarea flancului estic al NATO.
Solicitare către aliați până la livrarea echipamentelor
Ministrul interimar a precizat că a cerut sprijin temporar din partea NATO până la livrarea noilor sisteme comandate.
El a explicat că România și-a îndeplinit obligațiile privind achiziția echipamentelor necesare, însă perioada de livrare impune existența unor soluții provizorii pentru consolidarea apărării aeriene.
Ce s-a întâmplat cu dronele doborâte
Întrebat dacă au fost recuperate resturile celor trei drone interceptate recent, Radu Miruță a declarat că una dintre acestea a fost distrusă complet deasupra Mării Negre.
Potrivit oficialului, impactul rachetei interceptoare a pulverizat aproape în totalitate aparatul de zbor, ceea ce face dificilă recuperarea fragmentelor.
În ceea ce privește măsurile de securitate pentru manifestările dedicate Zilei Marinei, ministrul a precizat că acestea vor fi stabilite de specialiștii Armatei Române, în funcție de evaluările operative realizate în perioada următoare.