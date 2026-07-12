Mobilizare de amploare în armată: 3.000 de rezerviști voluntari, trimiși la instrucție alături de militari

Armata Română își testează capacitatea de reacție printr-o convocare masivă a rezervei voluntare. Timp de două săptămâni, peste 3.000 de rezerviști militari voluntari se instruiesc intens, cot la cot cu soldații profesioniști, înfruntând temperaturi extreme. Scopul acestei mobilizări este clar: menținerea unui nivel optim de pregătire operativă pentru cele mai sumbre scenarii de securitate.
Deplasări tactice și trageri cu muniție reală
Programul de instruire din aceste două săptămâni este unul extrem de riguros, conceput să împingă limitele fizice și psihice ale participanților. Rezerviștii trec prin probe complexe, identice cu cele ale militarilor de carieră:
Deplasări tactice în teren accidentat sub presiune simulată;
Ședințe intense de tragere cu muniție reală, folosind armamentul din dotarea infanteriei;
Exerciții de supraviețuire și tehnici de prim ajutor pe câmpul de luptă, desfășurate în condiții meteo severe.
Jurnalist pe frontul instrucției: Experiența din interiorul rezervei armatei
Printre cei peste 3.000 de cetățeni care au lăsat hainele civile pentru uniforma militară se numără și Cosmina Balint, jurnalist Realitatea Plus. Aceasta face parte din rezerva voluntară a Armatei Române și relatează direct din inima stagiului de pregătire.
Experiența ei reflectă realitatea dură a antrenamentelor, dar și determinarea celor care au ales să devină o linie importantă de apărare a țării în caz de criză. Rezerva voluntară reprezintă un pilon esențial în noua strategie de securitate, asigurând o legătură rapidă și eficientă între societatea civilă și forțele armate active.