Modernizarea căii ferate Brașov–Sighișoara riscă să depășească 2030

Lucrările de modernizare a căii ferate Brașov–Sighișoara se vor prelungi dincolo de 2030, iar în ritmul actual finalizarea proiectului ar putea dura încă un deceniu, avertizează Asociația Pro Infrastructura (API).
Organizația propune CFR Infrastructură să repare aproximativ 40 de kilometri din traseul existent, între Apața și Cața (prin Augustin și Rupea). Această măsură ar reduce cu circa 40 de minute durata călătoriei, care ajunge acum la cel puțin trei ore și jumătate. Traseul respectiv va fi păstrat și după modernizare, astfel că investițiile de acum ar putea fi valorificate în continuare.
După șase ani de contract, loturile au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 60%, însă partea rămasă include unele dintre cele mai dificile lucrări. Pe anumite tronsoane încă nu există soluții constructive definitive (de exemplu, tunelul Archita 2), iar alte lucrări ar putea fi scoase din contract și relicitate din cauza costurilor suplimentare. Probleme apar și la viaductul de circa doi kilometri de la Măieruș, aflat în stadiu incipient, unde restricțiile de mediu limitează lucrările la perioada aprilie–august. Există inclusiv riscul rezilierii contractului.
Pe tronsonul Apața–Cața, progresul din ultimele 12 luni a fost de doar 2%. Utilajele de forare a tunelurilor de la Homorod și Ormeniș înaintează cu 2–3 metri pe zi, mult sub ritmul anunțat de 15 metri pe zi. După săpături, trebuie instalate șinele, alimentarea electrică și semnalizarea pe circa 24 de kilometri de galerii.
Pro Infrastructura critică și faptul că pe sectoarele deja modernizate (Brașov–Stupini–Bod și Vânători–Albești–Sighișoara) circulația se face încă pe un singur fir, cu viteze reduse, deși infrastructura ar permite 160 km/h. Asociația cere punerea mai rapidă în funcțiune a liniilor finalizate și respinge optimismul legat de o călătorie de 52 de minute în viitorul apropiat.