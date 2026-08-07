Actualitate· 1 min citire

Moldovean lăsat să moară de șase români pe șantier: așteptat peste două ore până să cheme salvarea

Moldovean lăsat să moară de șase români pe șantier: așteptat peste două ore până să cheme salvarea

Moldovean lăsat să moară de șase români pe șantier: așteptat peste două ore până să cheme salvarea

Scris de Madalina Mihai Publicat: 7 aug. 2026, 13:14

Tragedie pe un șantier din Padova

Un bărbat de 35 de ani din Republica Moldova, care lucra la negru pe un șantier din Padova, Italia, a murit după ce i s-a făcut rău. Angajatorul și colegii săi români au așteptat mai mult de două ore înainte de a solicita ajutor medical. Șase cetățeni români sunt acum urmăriți penal pentru neacordare de ajutor, agravată de decesul victimei.

Victima sosise cu o zi înainte și începuse munca ilegală. Pe 4 august, în jurul orei 14:00, i s-a făcut rău din cauza temperaturilor ridicate. Colegii l-au transportat la locuința patronului, unde au încercat resuscitarea, dar starea sa s-a agravat. Abia apoi au fost contactate rudele, care l-au dus spre spital. Pe drum, bărbatul a murit, iar femeile au chemat 112 din parcarea unui supermarket.

Autopsia preliminară arată un infarct agravat de caniculă. Procurorii suspectează că salvarea nu a fost chemată din teama de repercusiuni, deoarece victima nu avea contract de muncă. Anchetă este în curs.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

muncitorcubromani italiasantiersigur ros

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe