Actualitate· 1 min citire

Momente de coșmar într-un hotel din Predeal! Femeie ajunsă la spital după ce a fost agresată de iubit

Momente de coșmar într-un hotel din Predeal! Femeie ajunsă la spital după ce a fost agresată de iubit

Momente de coșmar într-un hotel din Predeal! Femeie ajunsă la spital după ce a fost agresată de iubit

Scris de Madalina Mihai Publicat: 29 iul. 2026, 17:43

Momente de coșmar într-un hotel din Predeal! Femeie ajunsă la spital după ce a fost agresată de iubit

Un bărbat în vârstă de 42 de ani, din București, a ajuns în arest după ce și-ar fi agresat iubita într-un hotel din stațiunea Predeal. Femeia a suferit răni și a avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unui conflict izbucnit, potrivit anchetatorilor, pe fondul geloziei.

Incidentul s-ar fi produs în jurul orei 08:00. Din primele verificări ale polițiștilor reiese că, în timpul altercației, bărbatul și-ar fi lovit partenera, provocându-i leziuni.

Un angajat al hotelului a alertat autoritățile printr-un apel la 112. Echipajele sosite la fața locului i-au acordat femeii primul ajutor, după care aceasta a fost transportată la spital pentru investigații și tratament.

În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că bărbatul ar fi distrus și mai multe bunuri ale victimei, inclusiv hainele și încălțămintea aflate în bagaj.

Pe numele agresorului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, după ce femeia le-a spus polițiștilor că se teme pentru siguranța sa. Totodată, bărbatul a fost obligat să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare și are interdicția de a se apropia de victimă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

politiecubbarbatfemeiesigur ros

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe