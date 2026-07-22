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Motivul pentru care Brigitte Pastramă a renunțat la gențile Chanel din timpul mariajului cu Ilie Năstase

Motivul pentru care Brigitte Pastramă a renunțat la gențile Chanel din timpul mariajului cu Ilie Năstase

Motivul pentru care Brigitte Pastramă a renunțat la gențile Chanel din timpul mariajului cu Ilie Năstase

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 iul. 2026, 10:45

Motivul pentru care Brigitte Pastramă a renunțat la gențile Chanel din timpul mariajului cu Ilie Năstase

Accesoriile de colecție adunate de Brigitte Pastramă în timpul mariajului cu fostul jucător de tenis Ilie Năstase au avut o destinație clară. Ea a explicat că unele piesele de valoare pe care le deține au fost deja transferate către generația următoare.

Declarațiile făcute de Brigitte Pastramă arată că anumite accesorii exclusiviste achiziționate sau primite în timpul mariajului cu Ilie Năstase nu mai fac parte din garderoba sa curentă, fiind dăruite fiicei sale, Sara.

„Cele mai scumpe obiecte din garderoba mea, asta dacă dăm la o parte ceasurile și bijuteriile, sunt bineînțeles gențile. La acest moment, am vreo zece genți Hermes. Pe vremea lui Ilie aveam doar trei, acum mi-am mai luat șapte! Am mai avut de pe vremea lui Ilie și ceva genți Chanel, pe care le-am donat însă pe toate fetei mele, Sara. Acum le poartă ea”, a declarat Brigitte Pastramă pentru Click!.

Pe lângă accesoriile de marcă, bijuteriile de valoare acumulate de-a lungul timpului urmează același traseu familial, fiind destinate fiicei sale și viitoarei nurori.

În ceea ce privește stilul personal și achizițiile vestimentare, Brigitte Pastramă menționează că preferă să își completeze garderoba în special în timpul călătoriilor în străinătate sau prin comenzi online.

Sursa:

Tabu.RO

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