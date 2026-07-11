Mutarea de la Cotroceni. Președintele propune un „Guvern de armistițiu” pentru a pune capăt crizei politice

Mutare decisivă la Cotroceni în plină criză politică. Surse politice de la vârful administrației prezidențiale susțin că Nicușor Dan a tranșat strategia pentru deblocarea țării și le va pune partidelor pe masă, în cadrul consultărilor de luni, un scenariu-șoc: formarea unui „guvern de armistițiu”, în variantă tehnocrată sau mixtă.
Sunt mai multe scenarii luate în calcul în momentul de față, și asta tocmai pentru că asistăm în continuare la un blocaj și niciuna dintre acestea nu a reușit până acum să aibă suficientă susținere pentru a trece de votul Parlamentului.
Guvern de armistițiu, prima variantă a președintelui
Un prim scenariu despre care discutăm este acela al unui guvern de armistițiu sau al unui guvern de tranziție; este aceeași variantă propusă inclusiv de Ilie Bolojan și care va fi luată în calcul și la Palatul Cotroceni la discuțiile de luni. Ei bine, există două variante care decurg din acest scenariu: fie un guvern complet tehnocrat, din care să nu facă parte niciun politician, fie un guvern mixt, din care să facă parte atât tehnocrați, cât și politicieni, dar care să fie acceptați de toate partidele, astfel încât să aibă și voturi în Parlament.
Partidele ar vrea guvern minoritar
O altă variantă care este luată în calcul este aceea a unui guvern minoritar, și de aici decurg două scenarii diferite: cel al unui guvern PSD, cu premier Sorin Grindeanu, sau cel al unui guvern PNL-USR-UDMR, cu guvern Siegfried Mureșan.
Și nu în ultimul rând, varianta propusă de PSD, aceea a refacerii coaliției, dar fără USR și fără Ilie Bolojan. O variantă care nu este însă susținută nici de USR și nici de PNL.
SCENARIILE LUATE ÎN CALCUL PENTRU VIITORUL GUVERN
1. Guvern de armistițiu
-tehnocrat
-mixt
2. Guvern minoritar
-PSD
-PNL-USR-UDMR
3. Refacerea Coaliției fără USR
SURSA: Realitatea PLUS