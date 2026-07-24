NATO rupe tăcerea după doborârea dronei. Prima reacție a Alianței, în exclusivitate pentru jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru

Jurnalista Realitatea Plus Anamaria Păcuraru a obținut în exclusivitate reacția oficială a Alianței Nord-Atlantice după incidentul în care o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României. Răspunsul a fost transmis de Allied Air Command, Comandamentul Aerian Aliat al NATO, în urma unei solicitări adresate direct de aceasta.
NATO confirmă desfășurarea operațiunii
„Am primit răspunsul oficial al NATO cu privire la incidentul de azi dimineață. Solicitarea a fost adresată direct de mine personal către Allied Air Command, Comandamentul Aerian Aliat al NATO, iar răspunsul transmis oficial este în exclusivitate doar pentru noi, pentru Realitatea Plus TV.
Acesta confirmă în detaliu întreaga secvență a operațiunii de astăzi. Aceștia au spus că în dimineața zilei de 24 iulie, două F-16 românești de la Baza Aeriană Fetești și două Eurofighter italiene de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat în regim de urgență sub comandă și control NATO pentru a identifica un vehicul aerian fără pilot necunoscut care zbura în apropierea spațiului aerian românesc.
Drona a fost identificată prompt, iar după ce a intrat în spațiul aerian românesc, mijloacele NATO au fost autorizate să angajeze ținta. La scurt timp, amenințarea a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Și închei citatul.
Comandamentul NATO mai precizează un lucru esențial pe care nu-l știam până în acest moment. România a achiziționat deja sistemul anti-dronă MEROPS, conceput special pentru interceptarea sistemelor aeriene fără pilot de mici dimensiuni.
Deci NATO confirmă de asemenea că ancheta privind acest incident este în desfășurare, iar Alianța se află în contact permanent cu autoritățile române. Practic avem acum confirmarea oficială directă a Alianței. Nu a fost o reacție izolată românească, ci o operațiune coordonată de Comandamentul Aerian NATO de la un capăt la altul. Vă vom aduce toate detaliile pe măsură ce ancheta privind proveniența dronei avansează. Rămâneți alături de noi, revin de îndată ce am mai multe informații”, a spus Anamaria Păcuraru la Realitatea PLUS.