Nava comercială continuă să ardă în Marea Neagră. Autoritățile nu pot interveni, iar Sindicatul Liber al Navigatorilor cere măsuri urgente

Situație extrem de gravă în Marea Neagră, unde nava comercială GAS LISBON continuă să fie cuprinsă de flăcări, iar intervenția directă a autorităților este imposibilă din cauza riscurilor majore. În acest context, Sindicatul Liber al Navigatorilor susține că vasul ar fi fost lovit de două rachete și solicită organizațiilor internaționale să adopte măsuri urgente pentru protejarea navigatorilor civili aflați în zone de conflict.
Nava arde în continuare, iar intervenția este imposibilă
Incendiul izbucnit la bordul petrolierului de tip LPG GAS LISBON nu a fost încă lichidat, iar autoritățile nu pot interveni direct din cauza pericolului reprezentat de încărcătura aflată la bord.
Vasul naviga sub pavilion liberian și se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, în Zona Economică Exclusivă a României, în momentul producerii incidentului.
Nava plecase din portul Alexandria, Egipt, și avea ca destinație portul Reni din Ucraina, transportând peste 3.790 de tone de propan, o încărcătură extrem de inflamabilă.
Sindicatul Liber al Navigatorilor: „Nava ar fi fost lovită de două rachete”
Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a declarat că informațiile disponibile indică faptul că GAS LISBON ar fi fost lovită de două rachete, eveniment care ar fi provocat avariile și incendiul izbucnit la bord.
Sindicatul atrage atenția că navigatorii civili devin tot mai des victime colaterale ale conflictelor armate, deși activitatea lor are un caracter exclusiv comercial și umanitar.
Apel către ONU și organizațiile maritime internaționale
Reprezentanții Sindicatului Liber al Navigatorilor solicită implicarea de urgență a Organizației Națiunilor Unite (ONU), Organizației Maritime Internaționale (IMO) și Organizației Internaționale a Muncii (ILO) pentru adoptarea unor măsuri care să garanteze siguranța navigației comerciale în zonele afectate de război.
Potrivit sindicaliștilor, navigatorii transportă alimente, combustibili, medicamente și alte bunuri esențiale, fără a avea vreo implicare în conflictele militare.
„Navigatorii nu duc războaie, ci asigură funcționarea comerțului mondial. Viața lor nu trebuie să devină un cost colateral al conflictelor armate”, au transmis reprezentanții organizației, arată Sindicatului Liber al Navigatorilor din Transportul Maritim.
Echipajul a fost evacuat, trei marinari au fost răniți
Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță după izbucnirea incendiului.
Trei marinari au suferit răni și au fost transportați la Spitalul Județean Tulcea pentru îngrijiri medicale.
În același timp, incendiul de la bordul navei continuă să reprezinte un risc major, iar autoritățile monitorizează permanent evoluția situației, în condițiile în care intervenția directă este limitată de pericolul unei explozii provocate de încărcătura de propan.
Navigatorii civili, tot mai expuși în zonele de conflict
Sindicatul Liber al Navigatorilor avertizează că tragediile petrecute în ultimele zile în Marea Neagră, soldate cu mai multe victime în rândul echipajelor comerciale, demonstrează cât de vulnerabili au devenit navigatorii care își desfășoară activitatea în apropierea zonelor de război.
Organizația cere măsuri internaționale concrete pentru protejarea transportului maritim civil și prevenirea unor noi incidente care ar putea pune în pericol viețile marinarilor neimplicați în conflictele armate.