Nava „Golden Leo” s-a scufundat în Marea Neagră, la o săptămână după ce a fost lovită de forțele ruse

O navă internațională de marfă s-a scufundat duminică în apropierea portului ucrainean Odesa, la o săptămână după ce fusese lovită de forțele ruse. Nouă membri ai echipajului au murit în urma atacului, iar alți opt au fost evacuați în siguranță.
Nava „Golden Leo” naviga sub pavilionul Guineei-Bissau și transporta o încărcătură de porumb. Aceasta plecase din portul Ciornomorsk și se deplasa spre România, pe un coridor supravegheat de autoritățile ucrainene de-a lungul coastei Mării Negre.
Nava fusese bombardată pe 19 iulie
Potrivit autorității portuare din Ucraina, nava a suferit avarii considerabile după ce a fost bombardată de forțele ruse pe 19 iulie. În urma atacului, nouă membri ai echipajului și-au pierdut viața. Un martor aflat în Odesa a observat atunci fum ridicându-se de la o navă de mari dimensiuni aflată în largul coastei. Vasul avariat s-a scufundat o săptămână mai târziu, în apropierea portului ucrainean.
Autoritatea portuară ucraineană a condamnat atacul și a susținut că acțiunea Rusiei împotriva navei „a încălcat normele dreptului maritim internațional” și a pus în pericol viețile membrilor echipajului. Moscova nu a făcut până în acest moment niciun comentariu public referitor la atacul asupra navei „Golden Leo”.
Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene
În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor de adâncime din sudul Ucrainei. Acestea sunt esențiale pentru exporturile de cereale și pentru transportul altor mărfuri importante. Atacurile asupra infrastructurii portuare au loc în al cincilea an al războiului și afectează inclusiv rutele maritime care leagă porturile ucrainene de România și de celelalte state din regiunea Mării Negre.