Negocierile privind formarea unui nou guvern bat pasul pe loc - SURSE

România ar putea avea un guvern cu puteri depline abia în această toamnă, în condițiile în care partidele politice nu au ajuns încă la un acord privind formula de guvernare și majoritatea parlamentară necesară pentru susținerea unui nou Executiv.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, liderii formațiunilor politice sunt așteptați să reia discuțiile cu președintele Nicușor Dan după data de 15 august, când ar urma să fie analizate variantele pentru formarea unei majorități parlamentare și desemnarea unui nou prim-ministru. Până la finalizarea negocierilor, Guvernul condus de Ilie Bolojan își continuă mandatul, premierul aflându-se la conducerea Executivului de aproape 100 de zile.
Trei scenarii pentru viitorul Executiv: guvern de armistițiu sau guverne minoritare
Printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără formarea unui guvern de armistițiu, cu un mandat limitat, dar și instalarea unui Executiv minoritar.
O variantă discutată este un guvern minoritar susținut de Partidul Social Democrat, care ar putea fi condus de Sorin Grindeanu. Liberalii au transmis însă că nu ar susține această formulă în Parlament.
În același timp, PNL susține varianta unui guvern minoritar format alături de USR și UDMR, fără participarea PSD. Liberalii consideră că ar trebui să conducă Executivul după perioada de interimat asigurată de Ilie Bolojan și îl indică pe Siegfried Mureșan drept posibil candidat pentru funcția de premier.
Pentru validarea acestei formule ar fi necesar însă și sprijinul parlamentar al social-democraților.
Nicușor Dan condiționează desemnarea premierului de formarea unei majorități
Președintele Nicușor Dan a transmis că nu va face o nominalizare pentru funcția de prim-ministru până când partidele nu vor ajunge la un acord privind o majoritate parlamentară.
Consultările de la Palatul Cotroceni sunt așteptate după jumătatea lunii august, iar discuțiile dintre liderii politici ar urma să stabilească direcția viitoarei guvernări.
Până la conturarea unei soluții, România rămâne într-o perioadă de incertitudine politică, iar instalarea unui guvern cu puteri depline ar putea fi amânată până în toamnă.