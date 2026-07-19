New York-ul, paralizat de ploile torențiale înaintea finalei Cupei Mondiale

New York-ul și statul vecin New Jersey au fost lovite de ploi torențiale și inundații fulger
New York-ul și statul vecin New Jersey au fost lovite de ploi torențiale și inundații fulger cu doar câteva ore înainte de finala Cupei Mondiale, programată duminică pe stadionul MetLife din East Rutherford.
Fenomenele meteo extreme au inundat străzi și stații de metrou, au blocat traficul și au provocat întârzieri importante în transportul aerian și feroviar.
Furtunile puternice au traversat sâmbătă zona metropolitană New York, iar în mai multe regiuni din New Jersey autoritățile au emis inclusiv avertizări de tornadă.
În doar câteva ore au căzut între 50 și 100 de litri de apă pe metru pătrat, potrivit Serviciului Național de Meteorologie al Statelor Unite.
Imaginile surprinse pe străzile orașului arată autoturisme aproape complet acoperite de apă, iar șoferii au fost nevoiți să-și abandoneze mașinile și să înainteze prin viitură.
În alte zone, tomberoane, mobilier stradal și umbrele de la terase au fost purtate de curenții formați pe bulevardele transformate în adevărate râuri.
Cantitățile mari de apă au pătruns în mai multe stații de metrou din New York, în timp ce numeroase artere rutiere au fost închise din cauza acumulărilor de apă.
Și traficul aerian a fost afectat. Aeroportul Internațional John F. Kennedy s-a confruntat cu întârzieri și anulări de zboruri, iar autoritățile au avertizat că efectele furtunilor ar putea continua și după încetarea precipitațiilor.