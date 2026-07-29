Neymar exclude revenirea la naționala Braziliei: „Nu mai am chef”

Neymar a pus capăt speculațiilor privind o eventuală revenire la echipa națională a Braziliei. Atacantul de 34 de ani a declarat că nu mai intenționează să îmbrace tricoul Seleção, considerând că și-a încheiat capitolul la prima reprezentativă.
Fotbalistul lui Santos a făcut anunțul după victoria echipei sale cu 4-2 împotriva formației Universidad Central, în barajul pentru Copa Sudamericana. Intrat pe teren la pauză, Neymar a fost întrebat despre declarațiile prietenului său, Lucas Moura, care își exprimase speranța că îl va vedea la Cupa Mondială din 2030.
„Îi mulțumesc lui Lucas Moura, dar asta nu se va întâmpla. Cred că momentul meu de glorie în echipa națională a Braziliei a trecut deja. Am scris o pagină de istorie acolo și sunt foarte fericit de asta. Am trăit multe lucruri, am dat tot sufletul și toată viața mea pentru tricoul galben, dar cred că nu mai am chef de asta”, a declarat Neymar.
Cel mai bun marcator din istoria Braziliei, cu 80 de goluri în 130 de selecții, își anunțase încă de după eliminarea de la Cupa Mondială din 2026 că se retrage din circuitul echipei naționale.
Astfel, orice posibilitate ca Neymar să revină pentru Mondialul din 2030, găzduit de Spania, Portugalia și Maroc, a fost exclusă chiar de fotbalist, care spune că este împăcat cu tot ce a realizat în tricoul Seleção.