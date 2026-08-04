Nicușor Dan amenință cu reexaminarea Legii decarbonizării: „România nu poate pierde miliarde din PNRR”
Președintele Nicușor Dan a transmis că va folosi toate instrumentele constituționale aflate la dispoziția sa dacă Parlamentul va adopta Legea decarbonizării în forma rezultată din lucrările comisiilor de specialitate. Șeful statului susține că obiectivul este evitarea pierderii fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Într-un mesaj publicat pe platforma X, Nicușor Dan a precizat că ia în calcul inclusiv solicitarea de reexaminare a actului normativ, pentru ca România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din finanțarea europeană.
Totodată, președintele a anunțat că a promulgat mai multe legi necesare îndeplinirii jaloanelor asumate prin PNRR, precum și legea de ratificare a Acordului SAFE, subliniind că aceste măsuri contribuie la respectarea angajamentelor asumate de România și la atragerea fondurilor europene.
Nicușor Dan a arătat că banii din PNRR sunt esențiali pentru investiții în infrastructură, sănătate și educație, dar și pentru implementarea unor reforme importante în administrația publică. Printre acestea se numără modificările aduse Codului administrativ și proiectul care prevede acordarea unor bonusuri angajaților ANAF și ai Vămii care depășesc obiectivele de colectare sau contribuie la descoperirea unor fraude semnificative.
Șeful statului a făcut referire și la noul Cod al urbanismului, pe care îl consideră un pas important pentru modernizarea dezvoltării urbane și pentru aplicarea rezultatelor referendumului organizat în București în 2024. Potrivit acestuia, transpunerea în legislație a voinței exprimate de cetățeni reprezintă o dovadă că mecanismele democratice funcționează.