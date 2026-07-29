Nicușor Dan, de Ziua Imnului Național: „Mesajul imnului rămâne la fel de actual pentru tinerele generații”

Președintele Nicușor Dan a transmis, cu ocazia Zilei Imnului Național, că „Deșteaptă-te, române!” rămâne un simbol al demnității, unității și implicării civice, subliniind că mesajul imnului este „un imbold permanent la verticalitate și asumarea unor soluții curajoase”, mai ales pentru tineri.
”Ziua Imnului Național al României, pe care o sărbătorim astăzi, este dedicată simbolului național care aduce aproape inimile românilor de pretutindeni.
„Deșteaptă-te, române!” este mai mult decât un cântec oficial, devenind însăși vibrația istoriei noastre zbuciumate și chemarea la demnitate, suveranitate și unitate.
Născut în contextul efervescenței revoluționare de la 1848 ca un „marș al libertății”, imnul a fost martorul momentelor cruciale din istoria României. A însuflețit soldații în Războiul de Independență și a unit românii în tranșeele celor două conflagrații mondiale, precum și în lupta pentru dărâmarea regimului comunist și câștigarea democrației în Decembrie 1989.
În societatea contemporană, imnul național își păstrează intactă forța de coeziune socială. El acționează ca un numitor comun al identității românești, deopotrivă reprezentată de cetățenii din interiorul granițelor și de comunitățile din diaspora românească.
Imnul însoțește, totodată, rezultatele de excepție, ca o recunoaștere a excelenței românești pe plan internațional, în știință, cultură sau sport, și reafirmă apartenența noastră la marea familie a națiunilor europene.
Mesajul imnului rămâne la fel de actual și pentru tinerele generații, ca un imbold permanent la verticalitate și asumarea unor soluții curajoase. Astăzi, îndemnul „Deșteaptă-te, române!” capătă valențe profund civice prin încurajarea educației, a cultivării spiritului critic, respingerea dezinformării și implicarea activă în viața cetății.
Să onorăm cu mândrie imnul național și să ne amintim că viitorul acestei țări se scrie în fiecare zi, prin fiecare dintre noi.
La mulți ani Imnului Național!
La mulți ani, România!”