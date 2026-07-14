Nicușor Dan merge la Kiev pentru Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est

Președintele României, Nicușor Dan, va participa miercuri, 16 iulie, la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est, organizat la Kiev, la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Administrația Prezidențială.
Președintele Nicușor Dan va efectua o vizită oficială la Kiev pentru a participa la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est, un format de cooperare regională lansat în 2023, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Potrivit Administrației Prezidențiale, participarea șefului statului reafirmă solidaritatea României cu Ucraina și sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a acestei țări.
Pe agenda summitului: securitatea regională și energia
În cadrul reuniunii, Nicușor Dan va reconfirma angajamentul României de a continua sprijinul acordat Ucrainei și de a contribui la consolidarea securității și rezilienței în regiunea Mării Negre și în Europa de Sud-Est.
Summitul reprezintă o platformă regională de cooperare între statele din sud-estul Europei, având ca obiectiv coordonarea eforturilor de sprijin pentru Ucraina și gestionarea efectelor războiului asupra regiunii.
Pe agenda reuniunii se află teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride.