Nicușor Dan, mesaj tranșant de la Kiev: „Ucraina a existat, există şi va continua să existe”

Scris de Madalina Mihai Publicat: 15 iul. 2026, 15:40

Președintele Nicușor Dan a participat miercuri, la Kiev, la ceremonia organizată cu ocazia Zilei Statalității Ucrainene și a Zilei Botezului Rusiei Kievene - Ucraina. Șeful statului a reafirmat sprijinul ferm al României pentru frontierele recunoscute internațional ale Ucrainei și pentru integritatea teritorială a țării.

Distribuie articolul