Nicușor Dan, mesaj tranșant de la Kiev: „Ucraina a existat, există şi va continua să existe”

Președintele Nicușor Dan a participat miercuri, la Kiev, la ceremonia organizată cu ocazia Zilei Statalității Ucrainene și a Zilei Botezului Rusiei Kievene - Ucraina. Șeful statului a reafirmat sprijinul ferm al României pentru frontierele recunoscute internațional ale Ucrainei și pentru integritatea teritorială a țării.
Președintele Nicușor Dan a participat miercuri, la Kiev, la ceremonia organizată cu ocazia Zilei Statalității Ucrainene și a Zilei Botezului Rusiei Kievene - Ucraina. Șeful statului a reafirmat sprijinul ferm al României pentru frontierele recunoscute internațional ale Ucrainei și pentru integritatea teritorială a țării.
Nicușor Dan: Ucraina a făcut o alegere civilizațională europeană
Președintele României a vorbit despre responsabilitatea și claritatea morală necesare într-o perioadă marcată de conflicte și tensiuni. Acesta a subliniat că suveranitatea, independența și integritatea teritorială rămân principii fundamentale ale ordinii internaționale bazate pe reguli.
„Trăim vremuri complicate, care impun, mai presus de orice, responsabilitate şi claritate morală. Acestea trebuie exercitate nu doar în elaborarea politicilor cotidiene, ci în egală măsură în raport cu principiile fundamentale ale ordinii internaţionale bazate pe reguli: suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială. Astăzi, Ucraina sărbătoreşte Ziua Statalităţii, alături de Ziua Botezului Rusiei Kievene-Ucrainei. Aceasta nu este doar o dată marcată în calendar. Este o mărturie profundă a unui adevăr vechi de o mie de ani. Marchează momentul în care Cneazul Vladimir cel Mare a făcut o alegere civilizaţională definitorie, ancorându-şi poporul ferm în ţesătura juridică, culturală şi spirituală a Europei. Acestea sunt fapte incontestabile”, a transmis Nicușor Dan.
„Ucraina a existat, Ucraina există și va continua să existe”
Șeful statului a criticat încercările de folosire și reinterpretare a istoriei în regiune. Nicușor Dan a afirmat că istoria unei națiuni nu poate fi rescrisă prin decizii politice, iar suveranitatea nu poate fi anulată prin forță.
„Când celebrăm Statalitatea Ucraineană, recunoaştem un adevăr fundamental: Ucraina a existat, Ucraina există şi Ucraina va continua să existe. România, în calitate de vecin al Ucrainei, prieten veritabil şi Partener Strategic al acesteia, stat care a trăit valurile istoriei acestei regiuni complicate, poate afirma acest lucru cu toată convingerea: recunoaşterea istoriei autentice a unei naţiuni este esenţială pentru menţinerea unor frontiere stabile şi a ordinii globale”, a subliniat preşedintele României.
Mesaj despre protejarea comunităților etnice și religioase
Nicușor Dan a vorbit și despre rolul comunităților etnice, lingvistice și religioase în formarea identității unei țări. Președintele a spus că acestea nu trebuie privite ca obstacole în calea coeziunii naționale, ci ca parte a patrimoniului istoric și cultural.
„Bogăţia unei naţiuni nu se măsoară doar prin realizările majorităţii sau ale unora aleşi, ci şi prin contribuţia numeroaselor comunităţi etnice, lingvistice şi religioase care i-au modelat identitatea de-a lungul istoriei. Aceste comunităţi nu sunt rămăşiţe ale trecutului şi nici obstacole în calea coeziunii naţionale. Ele fac parte integrantă din patrimoniul istoric şi cultural al unei ţări, care trebuie conservat, respectat şi lăsat să înflorească”, a apreciat Nicuşor Dan.
România susține parcursul european al Ucrainei
Președintele a arătat că procesul de aderare la Uniunea Europeană presupune transformări importante și și-a exprimat susținerea pentru parcursul european al Ucrainei. Acesta a afirmat că poporul ucrainean își apără în prezent nu doar teritoriul, ci și valorile libertății, dreptului internațional și alegerii democratice.
„Am ales Uniunea Europeană pe deplin conştienţi că procesul de aderare ne va schimba. Acest lucru aşteaptă toţi candidaţii UE şi suntem bucuroşi să vedem cum Ucraina avansează în cadrul propriului său parcurs. Astăzi, poporul ucrainean îşi apără istoria cu propriile vieţi, protejând nu doar patria, ci şi valorile libertăţii, ale dreptului internaţional, ale alegerii democratice şi ale suveranităţii naţionale. Prin urmare, în numele României, este privilegiul meu să reafirm astăzi, la Kiev, sprijinul ferm al ţării noastre pentru frontierele recunoscute pe plan internaţional ale Ucrainei şi pentru integritatea sa teritorială, precum şi angajamentul nostru pentru stabilitate pe termen lung.”
La final, Nicușor Dan a transmis că securitatea Europei depinde de o Ucraină suverană și sigură. „O Europă sigură şi o ordine globală stabilă sunt imposibile fără o Ucraina pe deplin suverană şi în siguranţă. Stând alături de Ucraina în lupta sa pentru istoria, suveranitatea şi viitorul său, ne exprimăm solidaritatea cu suveranitatea tuturor naţiunilor noastre.”