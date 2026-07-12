Nicușor Dan reia negocierile pentru formarea noului Executiv. Consultări decisive, mâine, la Palatul Cotroceni

După mai bine de două luni fără un Guvern, Nicușor Dan îi aduce din nou la masa discuțiilor pe liderii partidelor, mâine, într-o rundă de consultări care poate decide viitorul Guvern.
Negocierile care ar putea fi și televizate, o parte din ele, vor fi destul de rapide și asta pentru că Nicușor Dan va trebui să plece la Paris, unde va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina. Surse politice vorbesc despre un posibil guvern de „armistițiu”, scenariul preferat de Nicușor Dan, cu Alexandru Nazare în prim-plan pentru Palatul Victoria.
Toată atenția se va concentra mâine asupra Palatului Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan va avea consultări cu liderii PSD, PNL, UDMR, USR și ai grupului minorităților naționale, într-o rundă de discuții decisivă pentru viitoarea formulă de guvernare. Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, întâlnirile ar putea fi transmise în direct.
Consultările vor avea loc în prima parte a zilei, în contextul în care șeful statului are programată, la ora 17:00, deplasarea la Paris pentru reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina.
Conform acelorași surse, Nicușor Dan ar susține varianta unui „guvern de armistițiu”, învestit pentru o perioadă limitată. Pentru funcția de prim-ministru este vehiculat numele actualului ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, care beneficiază de aprecieri atât din partea PNL, cât și a PSD.
Rămâne de văzut dacă partidele vor ajunge la un consens asupra acestei formule de guvernare. În discuție se află și posibilitatea refacerii actualei coaliții, însă concluziile vor depinde de rezultatul consultărilor de mâine de la Palatul Cotroceni.