Nivelul scăzut al Dunării blochează nave de croazieră în Ungaria și afectează transportul de marfă

Nivelul extrem de scăzut al Dunării afectează serios navigația în Ungaria, unde 11 nave de croazieră sunt în prezent blocate, iar cele mai multe cargouri și-au suspendat activitatea sau circulă cu încărcături mult reduse.
Cargourile circulă cu doar 10-20% din capacitate
Ministerul ungar al Transporturilor și Investițiilor a anunțat joi că nivelul scăzut al apei împiedică circulația navelor care au nevoie de un pescaj mai mare, situația afectând nu doar Ungaria, ci întreaga porțiune navigabilă a Dunării, de 2.412 kilometri, între Germania și Marea Neagră.
Pentru a naviga în siguranță, navele trebuie să mențină o distanță de cel puțin 10 centimetri între partea inferioară a corpului navei și albia fluviului. În condițiile actuale, mai multe sectoare ale Dunării din Ungaria nu mai oferă adâncimea necesară pentru navigația comercială în condiții normale.
Unele nave de marfă pot continua deplasarea doar după ce își reduc drastic încărcătura. În anumite cazuri, acestea transportă numai 10-20% din capacitatea normală, pentru a limita pescajul și riscul de eșuare, conform Daily News Hungary.
Adâncimea necesară pentru navigație, sub nivelul standard
Specialiștii măsoară periodic adâncimea apei, iar navigatorii sunt avertizați asupra sectoarelor cu probleme. Adâncimea standard necesară pentru navigație este de 2,7 metri.
Autoritățile ungare nu au impus, deocamdată, restricții generale de circulație pe Dunăre. Decizia privind continuarea cursei revine comandantului fiecărei nave, care trebuie să țină cont de nivelul actual al apei, informațiile despre zonele puțin adânci și pescajul ambarcațiunii.
Numărul navelor de croazieră care așteaptă pe sectorul ungar al Dunării a scăzut în ultimele zile. Marți erau 15 nave în această situație, iar în prezent mai sunt 11.