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Noi imagini cu Dorian Popa la munca în folosul comunității: „Numai el putea aduna gunoaie cu Rolex la mână”

Noi imagini cu Dorian Popa la munca în folosul comunității: „Numai el putea aduna gunoaie cu Rolex la mână”

Noi imagini cu Dorian Popa la munca în folosul comunității: „Numai el putea aduna gunoaie cu Rolex la mână”

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 iul. 2026, 13:26

Noile imagini cu Dorian Popa la munca în folosul comunității au devenit rapid virale.

Noile imagini cu Dorian Popa la munca în folosul comunității au devenit rapid virale. Influencerul a fost filmat în timp ce aduna gunoaie de pe străzile din apropierea Capitalei, iar internauții au remarcat imediat ceasul Rolex de lux purtat la mână și au comentat intens apariția sa.

Dorian Popa execută cele 60 de zile de muncă în folosul comunității, măsură dispusă prin hotărârea definitivă pronunțată în dosarul în care a fost condamnat pentru conducerea unui autoturism sub influența substanțelor interzise.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare, Dorian Popa apare la munca în folosul comunității purtând la mână un Rolex Sky-Dweller din aur de 18 karate, un model a cărui valoare de piață pornește de la aproximativ 50.000 de euro.

Pe TikTok, acesta a explicat că tratează cu seriozitate obligațiile impuse de instanță și că una dintre cele mai mari probleme este cantitatea de gunoaie abandonate pe domeniul public.

Apariția lui Dorian Popa cu un ceas de lux în timpul muncii în folosul comunității a generat sute de reacții.

 „Numai Dorian Popa putea aduna gunoaie de pe stradă cu Rolex la mână”, este unul dintre comentarii.

„Omul meu a venit cu Rolex-ul la mână să strângă gunoaie, așa da exemplu”, a scris un internaut.

„Dorian, singurul om care muncește în folosul comunității cu adidași de mii de euro. Felicitări!”, a scris altcineva.

„Toate ca toate, dar Dorian curăță străzile mai cu spor și chef decât gunoierii care pentru asta sunt plătiți.”, a comentat un internaut.

„Bravo, Dorian! Ai toate șansele să te aleagă primar la următoarele alegeri! Gluma-i glumă, dar te felicităm că ai luat treaba-n serios!”, a spus altă persoană.

Sursa:

Tabu.RO

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