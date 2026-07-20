Noi schimbări la legea salarizării. PSD a pregătit amendamentele-SURSE

Partidul Social Democrat pregătește noi schimbări la Legea salarizării, iar amendamentele propuse de formațiune ar putea fi gata până luni seară, potrivit surselor Realitatea PLUS. Modificările ar urma să fie stabilite după finalizarea ultimelor discuții dintre reprezentanții PSD și liderii sindicatelor.
Proiect privind fondurile europene, blocat de o posibilă problemă de constituționalitate
În paralel, a apărut o problemă legată de unul dintre proiectele privind utilizarea fondurilor europene. Sursele menționate anterior spun că există suspiciuni că proiectul nu ar putea fi adoptat prin procedură parlamentară, fiind necesară o ordonanță de urgență.
Adoptarea unei astfel de ordonanțe este însă dificilă în actualul context politic, în condițiile în care România nu are un guvern cu puteri depline.
Florin Manole spune că proiectul Legii salarizării trebuie modificat
Florin Manole, deputat PSD și fost ministru al Muncii, a declarat că observațiile sindicaliștilor trebuie incluse în dezbaterile asupra proiectului, însă orice modificare trebuie analizată și din perspectiva banilor disponibili la buget.
Oficialul a amintit că România și-a asumat reducerea deficitului și menținerea cheltuielilor cu salariile și pensiile în anumite limite.
„Trebuie discutat cu protestatarii, trebuie luate opiniile lor, observațiile lor și trebuie integrat totul, în măsura în care putem să susținem de la buget toate aceste eventuale amendamente pentru că există un lucru pe care trebuie să-l avem cu toții în vedere și anume anvelopa bugetară raportat la ceea ce și-a asumat România în legătură cu reducerea deficitului, un anumit cuantum al cheltuielilor cu salarizarea, cu pensiile și așa mai departe”, a declarat Manole.