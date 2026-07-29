Noua Lege a integrității, adoptată de Camera Deputaților

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Camera Deputaților a adoptat miercuri, cu modificări substanțiale, noua Lege a integrității, prin care demnitarii și alte categorii de persoane care ocupă funcții publice vor fi obligate să își declare din nou averile. Proiectul a primit 222 de voturi „pentru” și două voturi „împotrivă”, în timp ce 59 de deputați s-au abținut, iar alți doi nu au votat.