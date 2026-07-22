Noul premier al Republicii Moldova:”Trebuie să strângem puţin cureaua. Primul subiect este cel al salariilor nesimţite”

Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat miercuri că Executivul de la Chișinău va înăspri regulile privind deplasările de serviciu în străinătate. Potrivit acestuia, deși unele vizite oficiale sunt pe deplin justificate, altele se apropie mai degrabă de ceea ce a numit „turism de serviciu”, relatează agenția MOLDPRES.
”Primul subiect este cel al salariilor nesimţite”
Potrivit premierului, reducerea deplasărilor nu urmăreşte doar economisirea banilor publici, ci şi asigurarea unei prezenţe mai active a membrilor guvernului în ţară.
„Nu doar pentru a economisi bani, deşi şi acest lucru contează, ci pentru că eu cred că este bine să fim aici, în ţară. Noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri”, a conchis şeful executivului.
Tot cu prilejul primei şedinţe de guvern, Vasile Tofan a dispus măsuri exacte de intervenţie privind situaţia creată în jurul aşa-numitelor „salarii nesimţite”, care să vizeze inclusiv plafonări sau eliminări de sporuri, relatează MOLDPRES.
Premierul a solicitat secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, ca până la 31 iulie, să vină cu un set de măsuri concrete în acest sens. Potrivit oficialului, acţiunile propuse vor avea scopul să aducă ordine în sistem şi să ofere oamenilor percepţia de echitate.
„Primul subiect este cel al salariilor nesimţite. Lumea se aşteaptă să avem un răspuns ca guvern. Revolta este de înţeles. Şi eu, trebuie să recunosc, sunt revoltat. Nu suntem un stat bogat şi nu avem un exces de resurse care să ne permită să tolerăm abuzuri în acest domeniu. (…) Aş vrea să-l rog pe secretarul general, Alexei Buzu, ca până la data de 31 iulie să vină cu un set de propuneri şi măsuri exacte. Acestea pot ţine de plafonări, de eliminarea unor sporuri sau de alte acţiuni care să aducă ordine în acest sistem şi să ofere oamenilor percepţia de echitate. Mi se pare foarte important. Nu vom putea face reforme dacă nu vom restabili încrederea. Nu putem veni în faţa oamenilor şi să le spunem că trebuie să strângă cureaua, în timp ce noi tolerăm abuzuri în sistem. Mi se pare un punct foarte important de la care să începem”, a afirmat Vasile Tofan.
”Nu vreau să transform aceste şedinţe în populism”
Prim-ministrul a solicitat determinare în abordarea acestui subiect şi o abordare sistemică, care va fi asigurată inclusiv odată cu aprobarea noii legi a salarizării.
„Domnule secretar general Buzu, voi aprecia foarte mult o abordare curajoasă a acestui subiect. Trebuie să o facem într-o manieră sistemică. Nu vreau să transform aceste şedinţe în populism şi, credeţi-mă, intenţia nu este doar să spunem ce vrea lumea să audă. Abordarea sistemică va include şi legea salarizării, o lege foarte importantă pe care trebuie să o adoptăm. Acolo vom aborda subiectele legate de sporuri, gradaţii şi de cine, cât şi pentru ce merită să primească. Dar, până la adoptarea legii salarizării, cred că este important să venim şi cu măsuri punctuale, pentru a răspunde acestei probleme urgente”, a subliniat Tofan.