Oana Gheorghiu recunoaște că a greșit în privința companiilor de stat. „Cea mai mare tâmpenie a fost că eu am crezut că lucrurile sunt deschise”

Oana Gheorghiu recunoaște că a făcut una dintre cele mai mari greșeli de la intrarea în Guvern. Vicepremierul interimar spune că a folosit greșit sintagma „vânzare accelerată”, într-o propunere privind pachete de acțiuni la Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz. Declarația sa de atunci a provocat un scandal uriaș.
Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a vorbit deschis despre ceea ce consideră a fi cea mai mare greșeală făcută de la intrarea în Guvern. Oficialul a admis că folosirea sintagmei „vânzare accelerată” într-o propunere referitoare la pachetele de acțiuni deținute de stat la Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz a provocat un val de controverse și reacții puternice.
Formularea a stârnit imediat îngrijorare atât în mediul politic, cât și în rândul investitorilor de pe piața de capital, transformând subiectul într-unul dintre cele mai discutate din acea perioadă.
Oana Gheorghiu spune că a subestimat impactul formulării
Întrebată care este cea mai mare greșeală pe care a făcut-o de când ocupă funcția în Guvern, vicepremierul interimar a indicat fără ezitare episodul legat de acea propunere.
-Care a fost cea mai mare tâmpenie pe care ai făcut o de când ai ajuns?
-De cand sunt în guvern? Cea mai mare tâmpenie a fost că eu am crezut că lucrurile sunt deschise și cea mai mare tâmpenie este asta, că am pus pe acea propunere vânzarea accelerată care a trezit multă care a trezit multă agitație în lumea politică, inclusiv la oameni care sunt investitori pe bursă, care mi au zis: "Ai pus tâmpenia aia acolo, aia se adresează numai instituțiilor financiare și așa.”
Declarațiile, de la 45:49
Sintagma care a aprins scena politică
Expresia „vânzare accelerată”, inclusă într-o propunere privind pachetele de acțiuni ale marilor companii de stat, a fost interpretată ca un semnal care a generat numeroase reacții.
Potrivit vicepremierului interimar, alegerea acelei formulări a produs o agitație considerabilă, atât în spațiul politic, cât și în rândul investitorilor activi pe bursă, unii dintre aceștia spunându-i ulterior că expresia utilizată era destinată exclusiv instituțiilor financiare și nu ar fi trebuit introdusă în acel context.