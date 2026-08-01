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Oana Gheorghiu recunoaște că a greșit în privința companiilor de stat. „Cea mai mare tâmpenie a fost că eu am crezut că lucrurile sunt deschise”

Oana Gheorghiu recunoaște că a greșit în privința companiilor de stat. „Cea mai mare tâmpenie a fost că eu am crezut că lucrurile sunt deschise”

Oana Gheorghiu recunoaște că a greșit în privința companiilor de stat. „Cea mai mare tâmpenie a fost că eu am crezut că lucrurile sunt deschise”

Scris de Madalina Mihai Publicat: 1 aug. 2026, 18:09

Oana Gheorghiu spune că a subestimat impactul formulării

Oana Gheorghiu recunoaște că a făcut una dintre cele mai mari greșeli de la intrarea în Guvern. Vicepremierul interimar spune că a folosit greșit sintagma „vânzare accelerată”, într-o propunere privind pachete de acțiuni la Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz. Declarația sa de atunci a provocat un scandal uriaș.

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a vorbit deschis despre ceea ce consideră a fi cea mai mare greșeală făcută de la intrarea în Guvern. Oficialul a admis că folosirea sintagmei „vânzare accelerată” într-o propunere referitoare la pachetele de acțiuni deținute de stat la Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz a provocat un val de controverse și reacții puternice.

Formularea a stârnit imediat îngrijorare atât în mediul politic, cât și în rândul investitorilor de pe piața de capital, transformând subiectul într-unul dintre cele mai discutate din acea perioadă.

Oana Gheorghiu spune că a subestimat impactul formulării

Întrebată care este cea mai mare greșeală pe care a făcut-o de când ocupă funcția în Guvern, vicepremierul interimar a indicat fără ezitare episodul legat de acea propunere.

-Care a fost cea mai mare tâmpenie pe care ai făcut o de când ai ajuns?

-De cand sunt în guvern? Cea mai mare tâmpenie a fost că eu am crezut că lucrurile sunt deschise și cea mai mare tâmpenie este asta, că am pus pe acea propunere vânzarea accelerată care a trezit multă care a trezit multă agitație în lumea politică, inclusiv la oameni care sunt investitori pe bursă, care mi au zis: "Ai pus tâmpenia aia acolo, aia se adresează numai instituțiilor financiare și așa.”

Declarațiile, de la 45:49

Sintagma care a aprins scena politică

Expresia „vânzare accelerată”, inclusă într-o propunere privind pachetele de acțiuni ale marilor companii de stat, a fost interpretată ca un semnal care a generat numeroase reacții.

Potrivit vicepremierului interimar, alegerea acelei formulări a produs o agitație considerabilă, atât în spațiul politic, cât și în rândul investitorilor activi pe bursă, unii dintre aceștia spunându-i ulterior că expresia utilizată era destinată exclusiv instituțiilor financiare și nu ar fi trebuit introdusă în acel context.

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