Oana Țoiu face economii în Libia, dar uită de chiria lui Muraru. Guvernul Bolojan plătește bani grei pentru lux

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, anunță că a închis contractul de închiriere pentru fosta ambasadă a României din Libia, după 12 ani în care statul român a plătit chirie fără să mai aibă personal diplomatic. Între timp, la Washington rămân fără răspuns întrebările legate de costurile reprezentării diplomatice.
Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, anunță că a închis contractul de închiriere pentru fosta ambasadă a României din Libia, după 12 ani în care statul român a plătit chirie fără să mai aibă personal diplomatic. Între timp, la Washington rămân fără răspuns întrebările legate de costurile reprezentării diplomatice.
Chiar ambasadorul Andrei Muraru a confirmat că reședința oficială este închiriată de la Departamentul de Stat al SUA pentru 21 de mii de dolari pe lună. Potrivit presei, Oana Țoiu ar fi vizitat săptămâna trecută clădirea statului român din Manhattan, pentru discuții privind o posibilă vânzare. Imobilul de 15 etaje găzduiește Consulatul General al României la New York, Misiunea Permanentă a României la ONU și Institutul Cultural Român, iar valoarea tranzacției ar fi estimată la aproximativ 50 de milioane de dolari. REALITATEA PLUS a solicitat un punct de vedere de la Oana Țoiu, dar nu avem încă un răspuns.
Oana Țoiu vorbește despre economii, Muraru stă în reședință
Oana Țoiu își asumă meritul pentru închiderea contractului de închiriere al fostei ambasade a României din Libia. Tot în aceeași intervenție, ministrul recunoaște că una dintre cele mai importante misiuni diplomatice ale țării noastre, cea de la Washington, unde Andrei Muraru, apropiatul lui Ilie Bolojan, este ambasador, funcționează în spații închiriate și că imobilul aflat în proprietatea statului român are nevoie de renovări, deci, de alte sume colosale.
„În Washington avem o clădire proprietate a statului român, unde inclusiv autorităţile din Washington ne-au semnalat de-a lungul timpului că sunt probleme dacă nu e renovată clădirea. Şi atunci, colegii practic ce-au făcut? Anterior mandatului meu, au contractat chirii, atât pentru ambasadă, cât şi pentru reşedinţă. Reşedinţa este închiriată de la Departamentul de Stat de câţiva ani de zile. Însă, în aceşti ani era necesar să fie făcută şi renovarea spaţiilor respective.”
De altfel, începând din luna martie a acestui an, Ilie Bolojan a redus bugetul Ministerul Afacerilor Externe cu 600.000 de lei. Cheltuielile cu reparaţiile curente ale celor 149 de sedii, ambasade şi consulate ajung la 1% din bugetul MAE. Asta în condiţiile în care cele 149 de sedii ale României în lume, 54 de consulate şi 95 de ambasade, necesită reparaţii urgente. La Bonn, picură din tavan când plouă şi stă să cadă, iar în Statele Unite, angajaţii ar fi făcut reparaţii din propriul buzunar, spun jurnaliștii.
Dacă Ilie Bolojan și Oana Țoiu vorbesc despre economii, la Washington costurile rămân tot la nivel ridicat. Imobilul în care locuiește Muraru ar avea 46 de camere, 8 dormitoare, 8 băi și piscină și ar fi amplasată pe o proprietate de peste 2000 de metri pătrați.
Diplomatul a recunoscut că statul român cheltuie pentru reședința lui din America 21.000 de dolari pe lună, în timp ce românii îndură majorările de taxe și impozite.
Asta în condițiile în care nicio țară din Uniunea Europeană nu plătește chirie unui proprietar american. Toate și-au cumpărat reședințele. Nici măcar țările din Africa nu dau bani la proprietari. Culmea, Muraru justifică costurile uriașe spunând că ambasada pe care o conduce a atras fonduri private și investiții care au adus plus valoare imaginii României la Washington.
Deși invocă probleme moștenite, ministrul spune că situația de la Washington trebuie rezolvată prin renovarea clădirii statului român.
Până atunci, însă, cheltuielile cu spațiile închiriate continuă, iar Executivul nu a prezentat un calendar clar pentru finalizarea lucrărilor și mutarea activității în imobilul aflat în proprietatea României.
Potrivit unor informații apărute în presă, Oana Țoiu ar fi vizitat săptămâna trecută clădirea statului român din Manhattan, pentru discuții privind o posibilă vânzare. Imobilul de 15 etaje găzduiește Consulatul General al României la New York, Misiunea Permanentă a României la ONU și Institutul Cultural Român, iar valoarea tranzacției ar fi estimată la aproximativ 50 de milioane de dolari.