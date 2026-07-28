Omanul propune o soluție pentru Strâmtoarea Ormuz

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Omanul a obținut sprijinul statelor din Golf pentru un plan care ar permite Iranului să perceapă taxe voluntare de la navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Propunerea urmărește reducerea tensiunilor din regiune și reluarea în condiții normale a traficului maritim afectat de conflictul dintre SUA, Israel și Iran.