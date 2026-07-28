Omanul propune o soluție pentru Strâmtoarea Ormuz

Omanul a obținut sprijinul statelor din Golf pentru un plan care ar permite Iranului să perceapă taxe voluntare de la navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Propunerea urmărește reducerea tensiunilor din regiune și reluarea în condiții normale a traficului maritim afectat de conflictul dintre SUA, Israel și Iran.
Oman propune un model inspirat din Strâmtoarea Malacca
Potrivit unei surse din Golf citate de Reuters, Omanul promovează un plan prin care Iranul ar administra Strâmtoarea Ormuz împreună cu Omanul și ar putea solicita contribuții voluntare navelor comerciale pentru serviciile oferite. Sistemul ar urma modelul aplicat în Strâmtoarea Malacca, unde Indonezia, Malaezia și Singapore solicită contribuții voluntare pentru finanțarea navigației, protecția mediului și operațiunile de căutare și salvare.
Sursa citată precizează că Iranul nu ar avea control exclusiv asupra strâmtorii, iar plata taxelor nu ar fi obligatorie.
Ce spune Washingtonul
Statele Unite susțin revenirea la regimul existent înaintea conflictului, când navele comerciale traversau liber Strâmtoarea Ormuz, fără să plătească taxe.
Washingtonul consideră că impunerea unor taxe obligatorii pentru tranzit ar încălca dreptul internațional.
În ultimele zile, președintele Donald Trump a declarat că sunt în desfășurare „discuții constructive” cu Iranul, însă a avertizat că bombardamentele americane ar putea fi reluate dacă negocierile nu vor produce rezultate. De cealaltă parte, autoritățile iraniene au negat că intenționează să reia negocierile cu Statele Unite.
Discuții regionale privind securitatea strâmtorii
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a discutat luni cu omologii săi din Oman și Arabia Saudită despre situația din Strâmtoarea Ormuz, subliniind necesitatea unei cooperări regionale pentru gestionarea securității acestei rute maritime strategice.
Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume pentru transportul petrolului și gazelor naturale lichefiate. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și GNL tranzita această rută.
Traficul maritim a fost grav afectat după escaladarea conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel. Deși un acord încheiat luna trecută a permis redeschiderea parțială a strâmtorii, acesta s-a destrămat la începutul lunii iulie, după ce Iranul a deschis focul asupra unor nave care utilizau un coridor de navigație neaprobat de autoritățile iraniene.
Propunerea susținută de Oman este văzută ca o posibilă soluție de compromis pentru reducerea tensiunilor și reluarea în condiții normale a tranzitului prin una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii.