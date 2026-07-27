Opt din zece români consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 16% spun că direcția este una bună, arată un sondaj CURS.
În contextul blocajului politic actual, 58% dintre respondenții nu sunt de acord cu organizarea de alegeri parlamentare anticipate, 57% se opun suspendării președintelui.
Cercetarea indică un nivel scăzut de încredere în liderii politici, Călin Georgescu conduce în clasament cu 33%, urmat de președintele Nicușor Dan cu 30% și de liderul AUR, George Simion, cu 24%.
Pe locurile următoare se situează premierul interimar și lider al PNL, Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, creditați fiecare cu 23%, în timp ce Cristian Popescu-Piedone este susținut de 18% dintre respondenți.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% dintre voturi, fiind urmat de PSD cu 23%, de PNL cu 21% și de USR cu 9%.
Armata este în continuare instituția cu cea mai bună imagine în rândul populației, 81% dintre respondenți declarând că au o părere bună sau foarte bună despre aceasta.
Biserica ocupă poziția a doua, cu 79%, urmată de pompieri și SMURD, care înregistrează 66%.
La polul opus se află Guvernul, Parlamentul, Justiția, Curtea Constituțională și Președinția.
Sondajul CURS a fost realizat telefonic în perioada 14-24 iulie 2026, pe un eșantion de 1.108 persoane cu vârsta de 18 ani şi peste, și are o marjă maximă de eroare de plus/minus 3%, la un nivel de încredere de 95%.