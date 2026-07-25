Parlamentarii, chemați din vacanță pentru proiectele din PNRR. Măsurile propuse de PSD pentru rezolvarea crizei, în Parlament

Peste două zile, parlamentarii sunt chemați de urgență din vacanță pentru a vota legi importante ca să nu pierdem miliardele din PNRR! Și măsurile propuse de PSD ajung la dezbatere în Parlament.
Peste două zile, parlamentarii sunt chemați de urgență din vacanță pentru a vota legi importante ca să nu pierdem miliardele din PNRR! Și măsurile propuse de PSD ajung la dezbatere în Parlament.
Bolojan îi amenință pe toți că riscă să piardă banii din PNRR
Social-democrații au propus un pachet de trei proiecte care să rezolve principalele crize cu care se confruntă românii și care să fie adoptate odată cu restanțele din PNRR.
Una dintre propunerile venite din partea social democraților este menținerea cotei de TVA în cazul locuințelor la 9% până în 9 octombrie. Va intra la dezbatere la începutul săptămânii viitoare, atunci când începe sesiunea extraordinară.
În plus, Socialdemocrații și-ar dori și măsuri de compensare a prețurilor la carburanți, în condițiile în care sunt așteptate creșterii importante de prețuri în perioada următoare și de blocarea angajărilor în sănătate în condițiile în care este nevoie de mai mult personal în spitale.
O situație critică este și la spitalul Marie Curie.
De partea cealaltă, premierul Ilie Bolojan spune că, cel puțin în cazul măsurilor pentru carburanți, este nevoie de atenție ca să nu perturbăm piața în momentul în care se iau astfel de măsuri.
Iar în cazul angajărilor din sănătate, premierul a anunțat că deja avem prea mulți angajați în spitale și că mare parte din bugetele spitalelor deja merge înspre salariile medicilor și ai asistenților.
Este posibil ca sesiunea extraordinară să fie prelungită și să țină mai multă de o săptămână.
Tot în aceea, sesiunea extraordinară ar trebui adoptate și ultimele proiecte restante din PNRR. Sunt și acolo probleme, în special la reforma Agenției Naționale pentru Integritate, dar și la reforma salarizării.