Parlamentarii revin de urgență din vacanță. Legile din PNRR și negocierile pentru noul Guvern, pe agenda sesiunii extraordinare

Pe agenda Legislativului se află mai multe proiecte de lege considerate esențiale pentru accesarea fondurilor europene. Autoritățile încearcă să grăbească adoptarea lor, astfel încât România să nu piardă miliardele de euro prevăzute prin PNRR.
Parlamentarii urmează să dezbată cinci proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România. Acestea vizează salarizarea angajaților din sistemul public, urbanismul și construcțiile, energia, integritatea în funcția publică și regimul TVA aplicat locuințelor. În orele următoare sunt programate ședințe ale comisiilor parlamentare și întâlniri între liderii politici. Scopul este accelerarea procedurilor înainte de expirarea termenelor asumate prin PNRR.
Sesiunea extraordinară are loc într-un context politic complicat. Partidele nu au ajuns până acum la un acord pentru formarea unui nou Executiv și nu există o majoritate parlamentară care să asigure cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului. Liderii politici vor continua negocierile în paralel cu dezbaterile din Parlament. Una dintre variantele analizate este refacerea fostei coaliții de guvernare, însă până în acest moment nu a fost anunțată o înțelegere între partide.
Adoptarea proiectelor aflate pe ordinea de zi este considerată esențială pentru deblocarea fondurilor europene. Întârzierile legislative ar putea pune în pericol îndeplinirea jaloanelor și accesarea banilor prevăzuți prin PNRR. Presiunea este cu atât mai mare cu cât Parlamentul trebuie să avanseze rapid cu proiectele, în timp ce partidele încearcă să găsească o formulă pentru viitoarea majoritate și pentru formarea noului Guvern.